El PSOE aboga por una "política transversal" para personas con diversidad funcional

El candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Enrique Gaviño, ha abogado por que el próximo Gobierno andaluz esté "absolutamente comprometido" con las personas con diversidad funcional a través de "una acción de gobierno transversal" que "inspire a todas las políticas y a todas las consejerías del Gobierno de Andalucía" y en el objetivo de "conseguir la igualdad real".

Así se ha manifestado Gaviño durante un acto de reparto de material en el Centro de Salud de Las Adoratrices en Huelva capital, en el que ha subrayado que este colectivo representa en Andalucía el siete por ciento, es decir, "más de 600.000 andaluces que tienen una vida diferente a la habitual", pero "no por ello menos válida", por ello, el Gobierno andaluz "tiene que dar respuesta a todas sus necesidades en su apuesta por la igualdad real".

En este sentido, Gaviño ha asegurado que el Partido Socialista "ya les ha trasladado" a través de reuniones del candidato Juan Espadas con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) "cuál es la sensibilidad plena del futuro Gobierno socialista para este colectivo".

Al respecto, el socialista ha remarcado que desde el PSOE "se entiende que todas las políticas públicas deben ir de la mano de los colectivos de personas con diversidad funcional", pero "no para subvencionarles en algunos proyectos ni darles dinero para su funcionamiento", sino "para elaborar una acción conjunta entre el gobierno socialista y las asociaciones".

"Entendemos que la igualdad no será plena mientras que todas estas personas no tengan garantizado el acceso al derecho a la salud, de forma que en ningún hospital ni en ningún centro de salud de nuestra provincia haya ningún tipo de obstáculo ni falte adaptación a estas personas, así como que no tengan trabas para formarse en el pleno de sus capacidades", ha remarcado el número 2 del PSOE.

Por otro lado, Gaviño ha reiterado que "estas personas deben de encontrar una apuesta decidida del Gobierno de Andalucía para acabar con todas las trabas físicas que le impiden desarrollarse y moverse por todas las ciudades y pueblos".

"Por ello, el PSOE manifiesta que, en su lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades, las personas con diversidad funcional tienen una apuesta decidida en la candidatura socialista por sus derechos, por lo que ahora les pedimos que nos apoyen ellas a nosotros el 19 de junio para, después juntos poder desarrollar las mejores acciones con las que ver desarrollado plenamente sus derechos", ha concluido Gaviño.