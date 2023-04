El PSOE Huelva lamenta que "la gestión negligente de la Junta está destrozando la sanidad" en la provincia

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha lamentado que "la gestión negligente del Gobierno de la Junta está destrozando la sanidad en la provincia" y "nos está poniendo a la cola sanitaria, no sólo de Andalucía, sino de toda España".

Así lo ha manifestado el socialista en una rueda de prensa, en la que ha lamentado que, "a pesar de ser el gobierno autonómico que más dinero ha recibido del Gobierno central y de Europa en la historia y que dispone de más posibilidades de cambiar para mejor la vida de los ciudadanos, lo que está haciendo es precisamente lo contrario, la está empeorando porque está empeorando lo más esencial que tenemos y lo que nos hace más iguales, que es la sanidad".

En este sentido, Gaviño ha señalado que estas afirmaciones "tan gruesas las corroboran datos como las listas de espera, ya que en 2021 había 30.000 personas en Huelva esperando para poder ser atendido por un médico especialista, de los cuales 12.000 llevaban esperando más de dos meses, es decir, los 60 días que establece el decreto de garantía, a partir del cual se supone que una persona puede reclamarle a la Junta de Andalucía la responsabilidad por no ser atendido".

"Si esos datos los trasladamos a 2022 la situación empeora, con 38.000 ciudadanos onubenses esperando ser atendidos por un médico especialista, un 28% más de ciudadanos esperando. Pero la cifra es mucho más escandalosa cuando vemos que 21.000 de ellos, el 71%, llevan más de dos meses esperando ver al especialista", ha criticado.

Esto, ha destacado Gaviño, "refleja algo que ya se había denunciado", en referencia a la Unidad de Ictus donde "los pacientes que estaban esperando una primera consulta llegaban a las 6.500 personas, con patologías tan importantes como el Parkinson y que estaban sin ser vistos por primera vez por un especialista y sin poder recibir un prediagnóstico que les orientara y que les enfocara su vida a afrontar la enfermedad que tuvieran".

En este punto, y con respecto a las personas que ya tienen un diagnóstico y requieren de una intervención quirúrgica, el socialista ha señalado que "ahí ya Huelva se descuelga de todas las estadísticas y nos dejan en la cola de España, siendo la provincia en la que tenemos peor situación", indicando que "en 2021 teníamos en la provincia a 6.500 personas esperando ser operadas y, de ellas, 650 llevaban más de dos meses esperando", mientras que ha explicado que en 2022 "en vez de mejorar la situación con tantísimo dinero, empeora dramáticamente".

A este respecto, ha aseverado que en 2022 "pasamos a tener 10.232 pacientes esperando ser operados", de los cuales "1.457 personas llevan más de dos meses –el plazo previsto por ley–, lo que supone un incremento de esa lista del 122%".

Así, ha remarcado que aunque estas listas se han incrementado en toda España, pero que fue de "un 10%, mientras que en Andalucía se incrementó en un 40% y en la provincia de Huelva un 122%", algo que considera que "debe ser denunciado para ver si al Gobierno de la Junta le da vergüenza y empieza a actuar con la salud en Huelva y a poner soluciones y no a negar la mayor, como hace la consejera cada vez que le remitimos en el parlamento una pregunta, una proposición o de ley o una interpelación o una comparecencia para hablar de la situación caótica de la sanidad en Huelva".

"Está claro que el Partido Popular ha cogido esta provincia para experimentar y hacer con ella los encajes de bolillos que le interesan, que es empeorar la sanidad pública para con ello justificar la deriva de fondos a la sanidad privada, que es la gran jugada del Partido Popular", ha enfatizado.

La provincia "con menos recursos"

En este punto, el parlamentario ha criticado que Huelva sea la provincia que cuenta con "menos recursos", recordando que es la única de Andalucía que aún no cuenta con un hospital Materno-Infantil ni con chares, por lo que "padecemos una de las grandes ignominias de toda la región", así como ha indicado que el hospital privado Virgen de la Bella –en Lepe–, "ha pasado de costar once millones a 40 millones al año durante cinco años".

"Es decir, son 200 millones de euros que le va a echar el gobierno de Moreno a ese hospital para que no preste todos los servicios que están comprometidos por el contrato de privatización, ya que seis de las especialidades que debería de prestar no las presta y lo que hace es derivar a los hospitales públicos de Huelva que están en una situación caótica, porque están saturados y no pueden atender a todos", ha subrayado.

En este sentido, Gaviño ha incidido en que "si a eso le sumamos la situación en la que se encuentra la Atención Primaria con centros de salud totalmente devastados, con el personal agotado" y que Huelva es la provincia "que tiene menos recursos hospitalarios al no contar con chares tras no mover una sola piedras quiénes decían que venían a solucionarlo".

"Somos la provincia que este gobierno está maltratando, por eso la sociedad ya se ha levantado dos veces a gritar y el estamos de acuerdo en que no estamos dispuestos a soportar más y denunciamos la actitud de Moreno y de su equipo para esta provincia", ha concluido el parlamentario socialista.