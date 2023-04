Amaro Huelva critica "el maltrato de la Junta a los sanitarios de Huelva"

El senador por el PSOE de Huelva y secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial, Amaro Huelva, ha criticado este lunes que la Junta de Andalucía "está maltratando a los profesionales sanitarios" y, "lo que es peor, a los ciudadanos" al "esquilmar la sanidad pública de Huelva», lamentando que haya "un nuevo episodio de maltrato en el Hospital de Comarcal de Riotinto" tras «quitar el radiólogo de urgencia".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en rueda de prensa, donde el socialista ha censurado que en este hospital "se cerrara una planta, aunque después la volvieran a abrir sin dotarlo del personal suficiente", así como que "luego han tenido la desfachatez de quitar servicios" y "ahora nos encontramos con que han quitado el radiólogo de urgencia de Radiología".

"Con lo cual, todo aquel que tenga un accidente en las tres comarcas a las que atiende el Hospital de Riotinto tiene que venir derivado al Hospital Juan Ramón Jiménez", ha señalado antes de afirmar que «al presidente de la Junta lo que le falta ya es sacar un decreto prohibiendo ponerse malo y prohibiendo tener accidentes, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es esquilmando toda la sanidad».

A este respecto, ha apuntado que la Junta "ha eliminado puntos de urgencia y cerrado centros de salud por la tarde", toda vez que ha afeado que "a los profesionales de la sanidad prácticamente los está ninguneando y haciéndole contratos basura de dos o tres horas y de dos o tres días", cuando "se rasgaban las vestiduras con el anterior gobierno" y "al final lo están haciendo es mucho peor" porque "además eso se hace sin escatimar en la venta de la Atención Primaria y de la atención pública".

"Lo que Juanma Moreno está haciendo es meterle mucho más dinero a la sanidad privada, vendiendo la sanidad pública. Y además nos encontramos que paga servicios a la sanidad privada que encima no tienen en su catálogo y que no prestan. Nosotros le pedimos al presidente de la Junta que no maltrate más a las zonas rurales, no maltrate más a la población de Andalucía y, sobre todo, no maltrate más a la población de Huelva", ha enfatizado.

En este sentido, el senador socialista considera que "la enfermedad que tiene Moreno es que la provincia de Huelva votara partido socialista", al tiempo que le ha recordado que «es el presidente, o tiene que ser el presidente de todos los andaluces, incluidos los de Huelva". "En Andalucía somos ocho provincias, no siete», ha apuntado.

"Huelva también forma parte de Andalucía y lo que le pedimos es que preste atención a Huelva, que desautorice de una vez a su delegada provincial, a su viceconsejero, que viene aquí a tapar las vergüenzas, y a su consejera, y que le preste atención a la sanidad pública de Andalucía en Huelva. Y que el dinero que destina a la sanidad privada, que es mucho dinero para enriquecer a unos pocos y a sus amigos, que lo destine a la sanidad pública que bien nos vendría a todos los andaluces, con la sanidad que hemos tenido que estaba en la élite en materia sanitaria en España", ha concluido.