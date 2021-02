El PSOE pide explicaciones sobre la "gravísima" situación sanitaria de Huelva

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez ha anunciado hoy que su grupo ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del consejero de Salud, Jesús Aguirre, para que dé explicaciones a los onubenses sobre "la gravísima" situación sanitaria de la provincia.

En una rueda de prensa recogida por Europa Press, Márquez ha asegurado que el mapa de incidencia de la Covid-19 es "preocupante" debido a la línea ascendente de contagios en la provincia y ha recordado que Huelva cuenta ya con 45 municipios afectados por restricciones. Así, 18 municipios permanecen cerrados perimetralmente y otros 27 además tendrán su actividad no esencial cerrada.

La socialista ha llamado la atención sobre la incidencia de esta tercera ola de la pandemia en la provincia, lo que pone de relieve que habría hecho falta "un plan preventivo". De hecho, ha remarcado que este verano algunos sindicatos como Satse ya alertaron de que en Huelva hacían falta "918 camas de agudos y 50 de críticos", incidiendo en que el PSOE también ha alertado en todo este tiempo de la necesidad de recursos y de personal de Huelva.

Por tanto, ha sostenido que la política y gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no solo no da buenos resultados sino que es deficiente y errónea". En este punto, la socialista ha indicado que no entiende cómo en plena pandemia "Huelva está a la cola en PCR y sigue con centros de salud y puntos de urgencias cerrados".

Convencida de que Huelva merece "una atención especial" en este complejo escenario, ha reiterado la importancia de la comparecencia de Aguirre para que explique la situación sanitaria de Huelva, toda vez que ha instado a la Junta a contar "con el criterio" de los alcaldes, en su mayoría socialistas en la provincia, que están "al pie del cañón" en la pandemia.

Finalmente, cuestionada por si se plantea optar a la Secretaría general del PSOE onubense y qué opina sobre que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, pudiera ocupar dicha responsabilidad, Márquez ha reiterado que ella "no está en eso", incidiendo en que su ocupación está en la "preocupante" situación actual, por lo que no ha abundado a estos respectos.