El PSOE denuncia que "la Junta desoye a la sociedad manteniendo el cierre de los centros de salud"

La parlamentaria socialista onubense María Márquez ha denunciado que los centros de salud sigan estando cerrados, a pesar de que la Junta anunciase que desde el lunes día 2 de marzo la atención directa entre médicos y pacientes se restituía. “Es una mentira más porque las citas presenciales no han vuelto y la gente solo tiene contacto telefónico con su médico, eso cuando logra conseguir una cita”, ha afirmado.

“Lamentamos el engaño a los andaluces por parte de Moreno Bonilla porque la realidad es que no ha sido así”. María Márquez ha comentaso que ha pasado más de una semana de “aquél anuncio engañoso y la única realidad es que muchos centros de salud siguen cerrados, la gran mayoría colapsados, conseguir una cita médica es algo milagroso, el médico no te ve, te llama por teléfono si logras esa cita, no se han contratado más sanitarios y los rastreadores brillan por su ausencia”.

De este modo, la parlamentaria socialista ha resaltado que la situación no ha cambiado, ya que "la gente está cada día más indignada porque sigue siendo una misión imposible conseguir una cita telefónica con el médico de familia, cuanto más presencial, eso es una utopía total”. En este sentido, Márquez ha explicado que los alcaldes de la provincia “nos trasladan todos los días las situaciones que vienen soportando, pero el Gobierno de PP y Cs mira hacia otro lado y ni siente ni padece”.

Para los socialistas onubenses, Moreno Bonilla “deja caer toda la responsabilidad de la crisis sanitaria en la ciudadanía que tiene que hacer malabares para ser atendido y que no acude al médico cuando tiene una necesidad o una dolencia porque sabe que no va a recibir la atención que requiere, con lo que hay casos que requieren una atención médica y no la están recibiendo, lo cual es muy doloroso, valga la expresión”. El sistema sanitario, a juicio del PSOE, “tiene que reforzarse ya y los centros de salud han de estar a pleno rendimiento sin más dilación”.

Por otro lado, según la socialista, el Gobierno andaluz “tampoco ha resuelto que personas de edad avanzada no tengan que desplazarse kilómetros para vacunarse, lo que demuestra una vez más la falta de humanidad y de planificación de Moreno Bonilla”. “Exigimos que Moreno Bonilla no se quede de brazos cruzados ante esta situación que viven nuestros mayores. Debe garantizar que la vacuna les llega sin ser un problema añadido para ellos”, ha dicho la parlamentaria.

La Junta de Andalucía “tiene que solucionar ya este descontrol en la vacunación de nuestros mayores y restituir de manera inmediata la atención en la capital onubense y en sus pueblos, porque es una cuestión de verdadera emergencia y de sentido común”, ha expresado la parlamentaria socialista onubense. "Que expliquen por qué el centro de salud de El Almendro sigue cerrado, o por qué no se restablecen los servicios de urgencias en pueblos como San Bartolomé de la Torre, Escacena del Campo o Paterna del Campo".

María Márquez ha insistido en la necesidad de contratar más sanitarios y reforzar la atención “para que no nos tengamos que convertir todos en rastreadores cuando tenemos un contacto cercano, porque desde luego el sistema no funciona, nadie te llama ni te advierte del posible contacto que hayas podido tener, te enteras cuando empiezas a tener síntomas y ya has podido contagiar a otras personas. Es una irresponsabilidad muy grande”, ha aclamado.

Los onubenses, ha dicho María Márquez, “seguimos desconcertados porque no podemos encontrar cita en los centros de salud, porque las colas son interminables, porque las personas acuden pensando que el médico las va a ver y se encuentran con que no. Todo es desastroso y no tenemos por qué estar padeciendo la incompetencia de un Gobierno que sigue sin saber gobernar esta situación”, ha concluido.