El PSOE critica que las últimas ayudas de la Junta a autónomos "solo beneficiarán a ocho de los 29.000 que hay"

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha reprochado este miércoles que la Junta destina "la menor cantidad" de las ocho provincias andaluzas en las últimas ayudas destinadas a conciliar la vida familiar de los autónomos, puesto que "solo beneficiarán a ocho trabajadores por cuenta propia de los 29.000 con los que cuenta la provincia".

Así, el socialista ha subrayado que "las políticas de la Junta para autónomos o no existen o son ridículas", de hecho, ha señalado que durante el primer semestre de 2023 "no ha habido ninguna medida para estos trabajadores", pero este lunes se publica una convocatoria de apoyo a la conciliación familiar de autónomos "con una cantidad de dinero que resulta un insulto, 578.000 euros para 564.000 autónomos", por lo que ha ironizado que "saldría a un euro por trabajador".

Al respecto, Gaviño ha explicado que esta convocatoria cuenta con dos líneas: Por un lado, "destinan 300.000 euros para autónomos que tengan hijos menores de tres años para que contraten a personas que les suplan o les cuiden a sus hijos", y, por otro lado, 278.000 euros para que autónomas que tengan embarazos de riesgo contraten quien les sustituya". Sin embargo, Gaviño ha criticado que la propia convocatoria indica que "el máximo que se va a poder cobrar son 6.000 euros en un año", es decir, "500 euros al mes", por ello, ha pedido a la Junta que "expliquen cómo un autónomo va a conseguir a alguien para que trabaje en su lugar con esa cifra".

Asimismo, ha calificado de "insultante" estos datos si "se analiza la cantidad destinada a Huelva", ya que es "la menor de las ocho provincia andaluza", pese "a tener una media de autónomos por habitante superior a la media de Andalucía", esto "justificaría una mayor cuantía pero no". "Nos dedican menos dinero que a nadie: 24.748 euros para autónomos con hijos menores de tres años y 25.851 euros para autónomas con embarazos de riesgo. Ya que las bases estiman subvenciones de 6.000 euros al año, en nuestra provincia podrán obtener ayudas para la conciliación familiar ocho autónomos de los 29.000 que tenemos en nuestra provincia", ha enfatizado. Así, Gaviño ha criticado que las políticas para el empleo del Gobierno de Juanma Moreno "hacen aguas", ya que "los buenos datos de empleo obedecen a la buena marcha de la economía española y a las medidas tomadas por el Gobierno de España", pero Andalucía "no lidera ningún ranking económico respecto a las demás comunidades, sino todo lo contrario, avanza a menor ritmo que la media española en todos los indicadores socioeconómicos". "Además de incumplir su promesa de crear 600.000 puestos de trabajo, lo que ha hecho en estos cinco años es adoptar una serie de medidas para autónomos que han sido ineficaces e insuficientes. No han servido para nada, solo para situarnos a la cola de las comunidades autónomas donde menos empleo se crea y donde menos se apoya a estos trabajadores, de hecho, en 2022 lo que ha conseguido es destruir 111.960 puestos de autónomos", ha aseverado.