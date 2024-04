El PSOE critica que la Junta tiene "abandonados" los montes "pese al riesgo alto de incendios para el verano"

La diputada provincial del PSOE de Huelva Pepa González Bayo ha criticado este viernes que la Junta de Andalucía tiene abandonados los montes de la provincia porque en pleno mes abril aún no ha iniciado ninguna medida contraincendios, todo ello pese a que se espera un verano con un riesgo alto de incendios.

En rueda de prensa, la socialista ha subrayado que es imprescindible invertir en la prevención para no llegar a la extinción de los incendios, pero ha reprochado a la Junta que en pleno mes de abril aún no ha realizado ni un solo cortafuegos, ello pese al riesgo de incendio altísimo para este verano.

Debido a las primeras lluvias, nuestros campos están totalmente florecidos y llenos de verde, que pronto, con las altas temperaturas, serán un pasto seco. Por ello, el riesgo de incendio para este año es altísimo, pero vemos impasivo y sin acción ninguna al Gobierno de la Junta de Andalucía. Tenemos a la vuelta de la esquina El Rocío y todavía en Almonte no se han comenzado los trabajos para la prevención de incendios, ha aseverado.

Ante ello, Bayo ha espetado que la Junta "no puede abandonar a una provincia con más de 300.000 hectáreas protegidas, la que tiene más masa forestal de Andalucía, sin embargo, ha lamentado que "año tras año se abandonan los tratamientos selvícolas, los de mantenimiento y, sobre todo, se abandonan los trabajos para prevenir los incendios.

"Después de las cifras escalofriantes que tuvimos el año pasado, donde en Huelva se quemaron 1.690 hectáreas, no podemos tener un gobierno que pase de esas cifras y que diga que los incendios son provocados por la mano humana. No, los incendios tenemos que combatirlos en invierno, y se hace con una hoja de ruta muy fácil: mantenimiento, limpieza y conservación durante todo el invierno; para que cuando llegue la época de mayor riesgo, que es dentro de un mes, el campo esté preparado para que no sea el caldo de cultivo de ningún insensato, ni tampoco de ningún accidente, ha subrayado.

En este sentido, la diputada socialista ha pedido al delegado del Gobierno y al delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, que "ponga en marcha todo el operativo", porque "necesitamos que nuestros montes estén a salvo, pero no solo nuestros montes, sino también las vidas humanas".

"El año pasado, y lo puedo decir porque era alcaldesa de Cartaya, se comenzaron a hacer los cortafuegos en el monte común en la época de mayor riesgo y la medida que tomó la Junta, que le salió mucho más caro, fue que un tractor iba haciendo los cortafuegos e iba un coche bomba detrás por si el propio tractor podía provocar un incendio, por las elevadas temperaturas. Luego, no tiene que ocurrir esto, esto es el del mal estudiante, el que no trabaja", ha asegurado.

Al respecto, la socialista ha insistido en que la Junta comience "urgentemente" a hacer los cortafuegos en la zona forestal, pero también en las zonas de interfase, porque "hay que proteger a los vecinos", toda vez que ha señalado que la pasada campaña "fueron muchos los ayuntamientos que sacaron de su propio bolsillo el dinero para actuar en la zona de interfase, porque se pone en riesgo la vida de los vecinos y los alcaldes y alcaldesas no pueden consentir eso".

Pepa González Bayo ha remarcado que "Moreno Bonilla tiene que saber que desde el año 1994, las competencias en materia forestal son exclusivamente de la Junta de Andalucía, no son competencias locales. Por eso desde aquí le instamos a que se pongan en marcha, a que tenemos que proteger nuestro medio natural, nuestra economía, a nuestros ciudadanos y debemos de llegar a este verano a incendios cero. Pero para ello tenemos que invertir en nuestros montes y trabajar para que no haya ningún tipo de riesgo".

Por todo ello, la socialista ha reiterado la "necesidad" de Huelva de realizar "esos trabajos selvícolas", toda vez que ha instado a la Junta a que "se sienten con los ayuntamientos para realizar planes de gestión y de aprovechamiento".

"Tenemos que planificar de cara a diez años y que cada uno de los ayuntamientos sepa qué aprovechamiento podemos tener en nuestros montes. Algo que se han olvidado desde el ejecutivo de Moreno Bonilla. No hay ni un solo plan de gestión en la provincia de Huelva, y eso es nefasto, porque en primer lugar, lo que estamos haciendo es matando nuestros montes, y, en segundo lugar, estamos dejando de producir empleo verde. Por eso, desde el Partido Socialista reiteramos la urgencia de trabajar a favor de nuestros montes, de nuestros pueblos y de la vida económica y forestal de la provincia", ha concluido.