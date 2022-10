El PSOE destaca "la apuesta" de los Presupuestos Generales por las carreteras de Huelva

La diputada nacional por el PSOE de Huelva, Pilar Rodríguez, ha valorado este lunes el "incremento del 42% en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)" para inversiones en las carreteras de la provincia, que demuestra "la apuesta firme y la sensibilidad del Gobierno con nuestra tierra".

Así lo ha puesto de manifiesto en el término municipal de San Juan del Puerto, junto a la alcaldesa de la localidad, Rocío Cárdenas, y otros representantes socialistas, donde han destacado la inclusión de una partida de 500.000 euros para la redacción del proyecto del tercer carril en la A-49 Huelva-San Juan del Puerto, "respondiendo así a una reivindicación de esta provincia", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Estamos ante unos presupuestos responsables, respetuosos con la ciudadanía de Huelva. Estamos hablando de 172 millones de euros, repartidos en 22,8 millones de euros (16,1 millón de euros más que en el ejercicio anterior) para el sector de carreteras, casi 80 millones para el sector ferroviario y 65 millones de euros para el Puerto", ha manifestado Rodríguez.

Por ello, ha reseñado que "ya está bien de que a los ciudadanos se confundan con que estos presupuestos no están a la altura, porque este Gobierno apuesta no solo por esta provincia en materia de infraestructura, sino también con cuantías para mejorar las pensiones, para la juventud con los bonos jóvenes para el alquiler de vivienda, para el transporte, una apuesta decidida donde no se deja nadie atrás".

En esta línea, la diputada ha criticado "la quema" de los presupuestos anteriores, "una foto característica que lo único que perjudica es a nuestra provincia", ya que hay que "remar y hacerlo todo el mundo por los intereses de Huelva. La apuesta del Grupo Socialista es seguir peleando sin dejar a nadie atrás", toda vez que ha ensalzado que el Gobierno "lleva ya tres presupuestos apostando por esta tierra".

Por su parte, la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha mostrado su satisfacción por inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de esta partida para el proyecto del tercer carril en la A-49 Huelva-San Juan del Puerto "en un nudo de comunicaciones que creemos fundamental y que, como alcaldesa, venimos desde hace ya mucho tiempo reclamando a las distintas administraciones la necesidad de mejorar la fluidez del tráfico y las comunicaciones en ejes tan estratégicos como lo de este punto".

En este sentido, ha recordado que la Red de Carreteras del Estado "hizo intervenciones hace ya bastante tiempo en este punto pero San Juan del Puerto, actualmente, condensa una gran cantidad de tráfico", ya que "conlleva que todo el mundo pase por esta zona, todos aquellos vehículos que vienen tanto de la sierra a través de la nacional N-435, como los que se desplazan desde cualquiera de las carreteras de Andalucía que tienen que venir a través del Condado, llegando un momento en que en el término municipal de San Juan del Puerto a su unión con Huelva capital se produce una congestión muy importante y peligrosa".

Por ello, ha calificado de "gran noticia" la inclusión de esta partida que "deja patente" que el Gobierno de España es "sensible a la provincia en materia de infraestructuras, de carreteras y de comunicaciones".

"Con estas actuaciones que ahora va a desarrollar se inicia el diseño, la actuación de un proyecto que va a tener cobertura presupuestaria en nuestro Gobierno de España y que viene a poner el acento en las mejoras futuras que necesita este nudo de comunicaciones que, actualmente, está sufriendo problemas de seguridad importantes", ha agregado.

Al respecto, la alcaldesa ha reiterado que su municipio "viene reivindicándole a la Junta de Andalucía de manera reiterada en los últimos tiempos la necesidad de mejorar el acceso de la salida y la entrada a San Juan del Puerto por el cementerio". "Es una evidencia que aquí diariamente casi se juega la vida puesto que necesitamos una intervención inmediata en la parte de competencia de la Junta de Andalucía, y no hace absolutamente nada", ha reseñado.

Frente a ello, según ha alabado la primera edil, "vemos a un Gobierno liderado por Pedro Sánchez que actúa, en este caso, a la hora de mejorar todo lo que es el progreso social y económico, y la seguridad vial y del tráfico en zonas tan importantes de la provincia como esta".