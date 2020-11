El PSOE remarca que los PGE recogen un plan de empleo para Andalucía que "beneficiará a Huelva"

El diputado nacional y miembro de la comisión gestora del PSOE de Huelva, José Luis Ramos, ha remarcado que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se están debatiendo estos días en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Pedro Sánchez propone un Plan Especial de Empleo para Andalucía que "beneficiará a Huelva".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, Ramos ha apuntado que el empleo "es la prioridad en la agenda política" para el Partido Socialista en Huelva, al tiempo que ha recordado que tanto la comunidad como la provincia lleva años pidiendo un plan especial de empleo, demanda que el Gobierno anterior del PP no atendió".

Así, en el primer presupuesto que ha podido conformar el nuevo Gobierno socialista -ya que las actuales cuentas están prorrogadas- "el Ejecutivo ha tenido claro que nuestra comunidad y nuestra provincia necesitan una atención especial en esta materia".

En el caso de Huelva, las cifras de parados aumentan cuando se concluyen las campañas agrícolas o se terminan las temporadas turísticas y "no podemos estar supeditados a estos movimientos estadísticos porque detrás de las cifras están las personas, los onubenses que se quedan sin empleo cuando esas campañas concluyen". Por ello, un plan especial, integral, "es más que necesario en nuestra tierra y se va a notar, no me cabe duda", ha dicho.

Además, a juicio de Ramos, las nuevas cuentas "van a estar muy centradas en ayudar a la juventud recuperar el empleo perdido y a encontrar su primer empleo, a incorporarse al mercado laboral, porque van a impulsar el desarrollo de un Plan de Choque por el Empleo Joven del que se van a beneficiar en torno a 140.000 jóvenes en Andalucía, para lo que se inyectarán casi 150 millones de euros, concretamente la partida es de 148,15 millones".

Del mismo modo, la mirada en los jóvenes se completa con la facilidad para acceder a una vivienda, -ya sea para compra de primera vivienda o para alquiler-, y con "un notable y destacado incremento" en la inversión para becas, que contarán con 511 millones más para 226.369 jóvenes andaluces.

"Los PGE están centrados en la recuperación económica y social del país y de nuestra provincia", para la que destina directamente más de 123 millones de euros, ha proseguido el socialista.

Según ha enfatizado el diputado, "son la vacuna económica que necesitamos porque recogen las principales demandas de la provincia, son unas cuentas históricas, que luchan contra la desigualdad y combaten al virus, pensados en los más vulnerables para responder a esta situación compleja".