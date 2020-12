El PSOE de Huelva acusa a la Junta de hacer una privatización paulatina de la educación

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y vocal en la Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en el Parlamento andaluz, Manuela Serrano, ha acusado al Gobierno de la Junta de Andalucía de pretender privatizar paulatinamente la educación, uno de los pilares básicos y piedra angular del estado de bienestar, que los socialistas “defendemos con uñas y dientes”.

En una nota en su web oficial, la formación señala que el Gobierno de PP y Cs “con el incondicional apoyo del socio preferente, Vox, tiene un objetivo claro que se propone cumplir si no logramos evitarlo haciendo un llamamiento general a todos los agentes implicados en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas”, ha remarcado la socialista onubense.

Junto a la “destrucción de empleo” y el “caos sanitario” que vivimos en Andalucía, la educación “está en el punto de mira de la derecha que gobierna nuestra tierra, gracias al pacto que hizo Moreno Bonilla con la ultraderecha, a quienes les importa mucho menos que al propio PP lo que ocurra con los servicios públicos, esos que tanto nos ha costado conseguir y que son los que verdaderamente ayudan a que nadie sea más que nadie, a lograr la igualdad de oportunidades”, una situación que “incomoda sobremanera a los partidos de derechas que sustentan el Gobierno andaluz”.

La nota señala que en Huelva se han cerrado 21 unidades escolares en el último curso, y “de las 586 previstas para cerrar el año próximo en nuestra comunidad, nos cierran 37 para el próximo curso, un desastre porque lo que necesitamos ahora son más unidades para poder respetar las ratios. Lejos de ello, no se respeta y los alumnos van a clase un día sí y otro no, en el mejor de los casos”, ha comentado Manuela Serrano.

La parlamentaria socialista por Huelva ha recordado hoy “los muchos problemas que veníamos arrastrando desde el fatídico día que comenzó Moreno Bonilla a decidir el futuro de Andalucía”. Tales como la climatización de los colegios, de la que ya no se habla ni siquiera, proyectos de construcción de colegios nuevos, como el de Pescadería en la capital, que duerme el sueño de los justos, arreglos y reformas en otros que están necesitados, como es el caso de dos centros de Aljaraque, por citar un ejemplo; o los problemas acarreados con la desinfección de los colegios, de lo que se desentendió Moreno Bonilla”.

Las Juventudes Socialistas denunciaron que la FP está en fase de privatización, no hay ofertas suficientes y los jóvenes tienen que acudir a centros privados que no se pueden pagar, porque, cuanto menos, tendrían que abonar 6.000 euros para poder cursar esos estudios. Además, aseguraban que el alumnado no podrá realizar prácticas en empresas (FCT), que lo prefieren a hacer un proyecto, ya que así pueden tener posibilidad de contratación laboral al finalizar las prácticas. “Esto es inadmisible”, ha dicho Serrano.

Manuela Serrano ha dicho que lejos de intentar solucionar estos problemas e inyectar presupuesto en la educación pública, para los próximos presupuestos se recogen 20 millones de euros más para la educación privada y “cuanto más se ayude a la privada, más se debilitará la pública y cuando más se fomenten los estudios con coste económico, menos jóvenes tendrán acceso a la educación”. Y esta situación “no se puede consentir”, ha dicho la parlamentaria, porque los que pretenden es “diseñar una red de centros concertados a la carta, no ajustados a las necesidades de la gente, sino al negocio de los centros de titularidad privada”.

Por todo ello, los socialistas piden al presidente de la Junta que en el ecuador de la legislatura “reflexione y piense en los miles de chavales y chavalas y en sus familias que se enfrentan a dificultades en estos tiempos tan malos que nos ha tocado vivir y que tome decisiones que beneficien y refuercen el sistema educativo público, porque, de lo contrario, la deriva será cada día más grande y nos iremos alejando de una recuperación real, fomentando la desigualdad”, ha finalizado.