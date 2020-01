El PSOE exige a la Junta que aporte la documentación del proyecto CEUS

González Bayo, que lamentó que “se haya perdido un año” con la llegada del PP al Gobierno andaluz , subrayó que no se puede perder tiempo porque “corremos el riesgo de perder de nuevo los fondos” para el mismo como ocurrió “cuando estaba el PP en el Ejecutivo central ”. La socialista quiso destacar que el Ministerio de Defensa está “a la espera” de la llegada de la documentación sobre la prevalencia de los terrenos y la cesión. Por ello, la senadora del PSOE onubense demandó a la Junta celeridad para remitirla, lamentando que el proyecto CEUS se encuentre “en algún cajón” de la administración regional.

La socialista ha recordado que en 2018 con el gobierno de Pedro Sánchez “rescató” este proyecto, toda vez que ha incidido en que “ Huelva no puede perder el proyecto CEUS ”. Así, quiso insistir en la importancia de que la Junta entregue al Gobierno la documentación al respecto “cuanto antes” a poder ser incluso “esta misma semana”, al tiempo que remarcó que desde el Ministerio del ramo lo tienen “todo preparado para empezar la obra”.

Desde que Huelva Información recordara el pasado lunes que l a Declaración de Impacto Ambiental del Centro de Aviones no Tripulados de Huelva corre el peligro de caducar por no haber iniciado las obras del mismo, las declaraciones de los responsables políticos explican a la perfección la razón de porqué se ha llegado hasta este extremo. Según al partido al que pertenezca el interpelado, las acusaciones se reparten entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, administraciones encargadas de llevarlo a efecto.

Julio Díaz pide al Gobierno que “espabile para que no se pierda”

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que “espabile” para que no se pierda el proyecto CEUS en Huelva. Díaz recordó que “la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está aún vigente”, toda vez que ha señalado que “Ciudadanos hizo su trabajo en la Junta, además de presupuestar 500.000 euros para este año”, aunque no aclaró la cuantía de hasta 6 millones de euros que correspondía a la Junta al menos en el proyecto inicial del CEUS. “La Consejería de Economía y el INTA tiene preparado el convenio”, para que “Huelva no pierda este proyecto que creará empleo de calidad y situará a la provincial en la cabeza de la investigación internacional”.