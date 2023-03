El Parlamento aprueba una PNL para que el Centro de Innovación de Economía Circular esté en Huelva

La Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en el Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PSOE para que la sede del Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía (Cideca) se ubique en Huelva. La PNL ha salido adelante con la abstención del PP y de Vox y los votos a favor de los parlamentarios socialistas, mientras que Adelante Andalucía y Por Andalucía no han votado por no acudir a la presentación de la misma en la comisión.

Una iniciativa, defendida por el parlamentario socialista Enrique Gaviño, que "no ha contado con el voto a favor del Partido Popular pero, a pesar de todo, sí ha salido adelante". En este sentido, Gaviño ha apuntado que por primera vez Huelva sería sede de un organismo oficial de Andalucía.

Al hilo de ello, Enrique Gaviño ha especificado que, concretamente, este centro es “una herramienta clave para el éxito de la economía circular y, por tanto, la provincia de Huelva será la clave del éxito del CIDECA, ya que aglutina una perfecta unión de conocimiento, implicación social y empresarial, y pujanza económica y sostenibilidad ambiental”.

Por ello, el dirigente socialista ha defendido que Huelva es la mejor sede para tal entidad ya que existen diferentes ciclos de Formación Profesional y grados de la Universidad de Huelva sobre industria y digitalización con gran implementación. Además, están en marcha relevantes investigaciones y grupos de trabajo sobre economía circular en la Universidad de Huelva y en las empresas onubenses que supondrán un estadio de conocimiento avanzado a incorporar en el CIDECA. A lo que hay que sumar que Huelva es el punto de inicio del Corredor Europeo de Hidrógeno Verde y que hay espacios para su ubicación como el Edificio 7000, el Campus de La Rábida o el Parque Huelva Empresarial.

Al mismo tiempo, el parlamentario onubense ha reiterado el respaldo de la sociedad onubense, como la Asociación de Industrias Químicas y Básicas (AIQB) y la FOE, a esta iniciativa “por ser la provincia más industrializada y a la vez la más arbolada y con más superficie protegida, con sectores claves como la industria, la minería, la agricultura o el puerto han crecido en base a una absoluta apuesta por la sostenibilidad ambiental”.

Por último, Enrique Gaviño ha lamentado que Huelva no haya contado con el apoyo del Gobierno andaluz y “una vez más sufrimos el rechazo del Partido Popular al no votar a favor de que nuestra provincia acoja en el Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía”.