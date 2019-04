El PSOE de Huelva quiere extender a las locales el éxito de las generales

Habían pasado menos de diez horas desde que el secretario general de los socialistas onubenses abandonó el atril de la sede municipal de la formación hasta que regresó para continuar con una euforia que hacía poco por disimular. No hizo sangre del rival a pesar del batacazo en casi todos los municipios de la provincia, aunque sí le faltó tiempo para augurar que continuará en la misma situación una vez que lleguen las municipales. Acompañado de los cinco cargos electos, dos diputados y tres senadores, Caraballo apuntó, pese a que “soy muy pesimista y siempre me equivoco”, que espera que “el resultado se mantenga de cara a las municipales”, especialmente en la capital onubense donde aseguró que “muy mal se nos tiene que dar para que Gabriel Cruz no aumente el número de concejales y continúe como alcalde”.

Además de la derrota sin paliativos de la propuesta del PP, de la nula representación de Vox por la provincia en ambas cámaras, el pinchazo de Podemos y el ascenso de Ciudadanos, desde el PSOE consideran que los resultados del domingo legitiman su apuesta por las políticas de los últimos doce meses. En concreto, Caraballo aseguró que “Pedro Sánchez nos lo ha puesto muy fácil con la subida del salario mínimo, de las pensiones o de las becas, lo que unido a la crispación de la derecha, sus insultos y las políticas de retroceso que planteaban en cada una de sus intervenciones” han allanado el camino a una victoria más amplia de la esperada.

Y es que el PSOE ha ganado en todos los municipios de la provincia salvo en cuatro de ellos, Lepe (donde los populares lograron la mayor diferencia de todas, 8 puntos y 952 votos), Palos (en el feudo de Carmelo Romero, su victoria se sustentó por cuatro puntos y medio y apenas 241 votos), La Palma del Condado (donde los socialistas perdieron por 152 votos) y Sanlúcar de Guadiana, donde un solo voto les separó de la victoria. De los doce pueblos que no consiguieron en las últimas generales de hace tres años a los nueve que se les escaparon en diciembre, los que no han ganado esta vez no les impide haber conseguido 52.628 votos más que los populares en la provincia, 30.800 sufragios más que en las pasadas autonómicas y 9.500 de diferencia sobre las generales de hace tres años.

La evolución al alza del PSOE en la provincia, también fue defendida por los cabezas de lista de los socialistas onubenses. El del Senado, Amaro Huelva, señaló su convencimiento de que “perdió la España en blanco y negro y vamos a poner toda la carne en el asador para que Huelva esté donde tiene que estar”. Por su parte María Luisa Faneca, resaltó que “ha ganado la España plural y diversa, la de la Justicia social e igualdad de oportunidades”, en una Huelva “que ha dicho no al retroceso” y que “quiere mirar al futuro”.

Unidas Podemos

Por su parte, el diputado electo de Unidas Podemos, Alejandro García, subrayó que los votos conseguidos por su formación en la provincia “le han parado los pies a la extrema derecha y permitirán un gobierno progresista”. García agradeció la confianza de los 34.233 onubenses que dieron el voto a Unidas Podemos, “gracias a los cuales Huelva se posiciona como una de las provincias donde la formación morada ha sacado mejores resultados”.

El diputado electo añadió que “vamos a trabajar seriamente por revertir la situación en la que se encuentra la provincia, y vamos a apostar por un gobierno valiente y progresista que ponga fin a situaciones de discriminación y de desigualdad”, antes de recordar que Iglesias solicitó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, empezar a dialogar “para conseguir ese Gobierno valiente”. García destacó que en la capital “hemos sido la tercera fuerza política por delante del PP y de Vox, lo que nos va a permitir seguir trabajando para aumentar esos votos para que Mónica Rossi sea la próxima alcaldesa de Huelva”.