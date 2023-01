El PSOE de Huelva asegura que la sanidad pública va "de mal en peor"

La sanidad pública en la provincia de Huelva va "de mal en peor". Así lo ha manifestado la secretaria de Sanidad de la Ejecutiva del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, que ha asegurado que se trata de "un deterioro que empieza a rozar límites insospechados". En esta línea, ha hecho especial hincapié en la Atención Primaria "con la falta de profesionales y sin recursos, a lo que se suma la impotencia del enfermo para coger cita que en algunos casos se prolonga hasta en 20 días".

Para Martín, "la Atención Primaria se encuentra en estado crítico porque no atiende las necesidades reales que tiene la gente. La situación de los centros de salud, tanto en personal como en material, es muy deficitaria y se hace más acuciante aún en las zonas rurales. Ésta es una realidad que la sufren miles de personas en nuestra provincia, aunque el PP esté empeñado en negarlo o decir lo contrario". Ha indicado que "podría citar varios ejemplos como el de Gibraleón que falta un equipo de urgencias, eliminado el año pasado, sin agua caliente y sin servicio de Odontología. Así como los de Almonte, Matalascañas y El Rocío con el equipamiento destrozado o con la eliminación de las urgencias 24 horas en este último".

Al hilo de ello, Lourdes Martín ha lamentado la situación que se vive en el Centro de Salud de Galaroza, un claro ejemplo de la "chapuza que hace el Gobierno de Juanma Moreno en materia sanitaria. Un centro nuevo, inaugurado sin las condiciones adecuadas que abrió sus puertas con un generador, hasta hace una semana, y con un ascensor que no funciona a día de hoy".

"Una situación que -ha calificado- de escandalosa ya que las consultas se encuentran en la primera planta, por lo que cuando llega una persona con movilidad reducida el profesional sanitario tiene que desplazarse a la planta baja para poder atenderlo».

Del mismo modo, Martín ha criticado que los Presupuestos de la Junta de Andalucía no incluyan inversiones en materia sanitaria para la provincia. "No está a la altura y no resuelve ni mucho menos lo que en estos momentos necesita la sanidad pública onubense. El presupuesto sanitario para 2023 no solo no crece lo que debería sino que decrece respecto al ejercicio anterior. Esa es la realidad. Moreno Bonilla no puede seguir vendiendo humo", ha añadido.

Por último, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "visite algunos centros de salud de la provincia, para que vea cómo están, escuchar a la gente, a los profesionales, a los sindicatos… porque se necesitan medidas urgentes ante la situación que se está viviendo en muchos pueblos. Ya está bien, el Gobierno de la derecha debe dejar de tomarle el pelo a la ciudadanía y actuar para dar una servicio de calidad".