El PSOE de Huelva critica a la Junta por "aumentar" el gasto en limpieza de centros concertados "y no" en los públicos

El parlamentario andaluz y portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha reprochado este martes al Gobierno de la Junta de Andalucía que invierta 4,5 millones de euros en la limpieza extraordinaria de los centros educativos concertados "y no en los públicos".

En esta línea, ha señalado que "el PP no tiene ningún problema en apostar por lo privado y dejar de lado a lo público", tal y como "quedó reflejado en el pasado pleno del Parlamento donde llevó la convalidación de un Decreto 6/2022 en el que planteaba un incremento de crédito para la limpieza y desinfección de los centros educativos concertados", según han indicado la formación en una nota de prensa.

Así, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dedique fondos extraordinarios para la educación concertada, "que no nos parece mal, siempre que no hubiera el agravio de no dedicar ni un solo euro extra en ese mismo decreto para la educación pública".

"De hecho, cuando se presentó este decreto, el PSOE propuso al Gobierno que lo presentara como un proyecto de ley para debatirlo e incluir una enmienda donde se ampliaran también de forma extraordinaria para la educación pública, pero fue rechazado por el PP. Ante esta negativa, "no se puede entender que si ya no hay medidas Covid, ni en colegios ni en institutos públicos, el PP conceda 4,5 millones para tal fin en los privados", ha aseverado el socialista.

Así, Gaviño ha incidido en que "si no es necesario aumentar los créditos para la limpieza y desinfección de la educación pública ni la Junta de Andalucía que tiene las competencias en los centros de secundaria las lleva a cabo, se está utilizando la excusa del Covid, para destinar más dinero a la educación concertada que podrían dedicar a otros fines".

Por ello, el dirigente socialista se ha preguntado "qué otra conclusión se saca de este decreto", pues "se han aumentado 4,5 millones de euros de forma extraordinaria para financiar la concertada".

"Además, nos enteramos a través de este decreto que lo vienen haciendo durante tres años cuando no se ha destinado ni un solo euro extraordinario por los mismos motivos a la educación pública", ha manifestado Gaviño, tras lo que ha criticado que "este es el verdadero PP, el que gobierna para los que más tienen, el que gobierna para la élite, el que gobierna para privatizar para las empresas, para la educación concertada".

Ante todo ello, Gaviño ha calificado esta medida de "especialmente dolorosa" porque durante tres años la Junta "ha incrementado partidas extraordinarias para la concertada pero no para los públicos y han sido los ayuntamientos a pulmón los que han hecho frente a la limpieza extraordinaria de los centros públicos".

"La Junta de Andalucía no ha escuchado las llamadas constantes de los ayuntamientos pidiéndole la complicidad para poder afrontar esto, muchos de estos consistorios tienen unas situaciones económicas complicadas. Que no tenían partida presupuestaria y que han tenido que verse abocados a cambiar créditos para poder atender de forma extraordinaria esta limpieza y esta desinfección teniéndose que olvidar de otros proyectos en sus pueblos", ha agregado.

Por todo ello, a su juicio se demuestra que la Junta de Andalucía "ha tenido en el abandono más absoluto a nuestros ayuntamientos dejándoles de lado cuando más lo necesitaban, a ellos y a los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía".

"Además, la guinda del pastel la vuelve a poner el PP al despreciar a los municipios con este decreto en el que le dan más dinero a la educación concertada y sigue sin ayudar a los ayuntamientos, a los que no les van a compensar aquellos gastos extraordinarios que asumieron pero que sí van a estar apoyando la educación concertada", ha concluido.