El PSOE de Huelva exige a la Junta un hospital Materno-Infantil "público y de excelencia"

La secretaria de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, ha lamentado hoy que el Gobierno de la Junta “vuelva a engañar de nuevo a Huelva descartando la construcción del Hospital Materno Infantil que dejó proyectado el último Gobierno socialista”, después de que se haya conocido que las intenciones son equipar el viejo Hospital Blanca Paloma, una infraestructura privada. “Queremos un Hospital Materno Infantil público, nuevo y lo queremos ya”, ha sentenciado.

“Si el Partido Popular pretende avanzar en sus intenciones de privatizar la sanidad, nos va a encontrar de frente, porque si quieren privatizar hasta el hecho de parir, hasta ahí podíamos llegar”, ha dicho la socialista, quien ha recordado que “ya dieron un paso de gigante en este sentido dando todas las facilidades al hospital privado Virgen de la Bella de Lepe en lugar de avanzar y abrir de una vez por todas el Chare, un centro que nos costó a todos los andaluces 21 millones de euros y que se encuentra cerrado y a la espera de ser equipado desde hace años, los mismos años que lleva gobernando Moreno Bonilla”.

Los socialistas “no vamos a consentir esta tomadura de pelo. Si se proyecta para Huelva un Hospital Materno Infantil, la provincia tiene que tener una infraestructura moderna, nueva, con todo lo necesario y que esté unida físicamente a todo el complejo hospitalario, no lejos de éste”, ha dicho Lourdes Martín. Resulta que Huelva es la única provincia andaluza que carece de un materno infantil, por lo que resulta “imprescindible y urgente que se construya ya sin más demora”. Lourdes Martín ha remarcado que “los onubenses queremos un centro de excelencia en los terrenos destinados por el Ayuntamiento de Huelva para ello, no queremos solucionarle un problema a unos empresarios que quizá no sepan qué hacer con el inmueble del viejo hospital».

La ausencia de este proyecto en el plan de inversiones sanitarias que anunció el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, hace unos meses “hizo que saltaran las alarmas y nuestro Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición No de Ley para solicitar al Gobierno que la construcción del Materno-Infantil sea “una realidad” y se pidió, asimismo, que se hiciera público en el Portal de Transparencia su plan de infraestructuras para Andalucía.

Este Gobierno de las derechas “está perjudicando a Huelva con su actitud no ya solo con este proyecto, sino con su planificación general de la sanidad en Huelva. Nos encontramos con una provincia que está soportando una de las peores tasas covid de Andalucía, los centros de salud están colapsados y la agenda de la vacuna de la gripe está cerrada desde hace más de un mes, sin que los ciudadanos, muchos de ellos, en situación vulnerable, puedan ponerse esta vacuna que no solo es necesaria, sino que es aconsejada por el mismo Gobierno que nos tiene desabastecidos”, ha terminado.