El PSOE de Huelva denuncia la “parálisis” de la Junta a la Ley de Dependencia

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Manuela Serrano ha señalado hoy que "la parálisis que provoca el Gobierno andaluz" en la Ley de Dependencia "arroja fuera del sistema a cientos de onubenses".

Así se ha pronunciado la parlamentaria cuando se cumplen dos años del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, destacando que el balance de la atención a la dependencia "se sitúa al nivel de la asistencia sanitaria y de la educación, de manera que el cómputo general de la aplicación de derechos sociales, de desarrollo de las leyes sociales no puede ser más desastroso y negativo".

Por ello, ha aseverado que el presidente de la Junta, "definitivamente, ha dejado de lado las políticas sociales y resigna a la desprotección a las personas más vulnerables de la sociedad", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"La situación es de parálisis total, las listas de espera suben, la renta mínima de inclusión social no se aplica, con recortes de 150 millones de euros en dos años, la alianza contra la pobreza infantil tampoco se ve por ninguna parte que alguien de este gobierno se preocupe de tal cosa", ha sentenciado la parlamentaria onubense.

Así, Serrano ha lamentado que los días que una persona tiene que esperar para que se le reconozca la atención en dependencia es de 621, "casi dos años; para la renta mínima, la espera se alarga hasta los 18 meses, año y medio; para tener derecho a una pensión no contributiva, 13 meses, más de un año; y para ser valorado por una discapacidad, 12 meses, un año".

En este punto, ha subrayado que los datos "son los que son y son tozudos" y que "con ellos en la mano, se puede afirmar que en Andalucía y en Huelva impera el caos en la aplicación de políticas sociales; y que las personas que más necesitan de un Gobierno se encuentran desprotegidas, abandonadas a su suerte, porque hay que pensar que mientras tanto esperan".

"Los mayores mueren esperando su atención, el sistema no les vale, no les da respuestas. No puede ser. La situación es insostenible", ha remarcado Manuela Serrano.

Por ello, la parlamentaria ha mantenido que las leyes sociales "brillan por su ausencia", detallando que la de Participación Ciudadana, la de Voluntariado, la de Discapacidad, la de LGTBI, la de Servicios Sociales, son normativas que "arrancaron con el último Gobierno socialista y que el Gobierno de PP-Cs y el inestimable y necesario apoyo de Vox ha dejado olvidadas, con el perjuicio que supone para las personas, en su mayoría, personas vulnerables o que padecen, por su condición, los reveses de un entorno desfavorable", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que con la situación de pandemia y la crisis económica que atraviesa la sociedad, "lo último que debe hacer un Gobierno es dar la espalda a la gente, porque si un anciano o una persona dependiente no recibe la ayuda necesaria, el mal no se le hace solo a esa persona en cuestión, sino a todo su entorno familiar y cercano, porque alguien tendrá que dejar su vida y su trabajo para cuidar de quien lo necesita".

Finalmente, Serrano ha aseverado la Ley de Dependencia, propuesta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, "siempre tuvo un enemigo feroz, en el PP y clases más pudientes".

"Aquellas personas que gracias a su acomodada situación y su nula preocupación por sus cuentas bancarias no tienen ningún problema para contratar o pagar a una persona que les cubra sus necesidades, pero esa situación es de una parte mínima de la población, la mayoría de los mortales necesitan una ayuda que, por otro lado, viene derivada de los impuestos que pagamos, por tanto, la ayuda es un derecho que en estos momentos está fuera del alcance de quien debe disfrutarlo", ha finalizado.