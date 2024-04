PSOE de Huelva y FOE se comprometen a "trabajar unidos para que Huelva avance en infraestructuras"

Gabriel Cruz, diputado nacional por el PSOE de Huelva y vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial, y el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios Álvarez, se han reunido este miércoles para tratar cuestiones que "preocupan a la provincia", declarando que "trabajarán unidos" para que Huelva avance en temas "como las infraestructuras fundamentales para las oportunidades que se abren en el desarrollo industrial y energético".

En declaraciones posteriores a la reunión, Cruz ha agradecido al presidente de la FOE su recibimiento porque era "necesario" este encuentro para tratar de los temas que "preocupan" en el momento en el que se encuentra la provincia de Huelva "en cuanto a las expectativas que se abren, las capacidades y las posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de prosperidad" pero, además, "siendo muy conscientes de los déficits que tenemos, de esta situación de desventaja de la que partimos y que está enquistada".

"Hablamos de lustros y décadas de absoluta desatención desde el punto de vista de las inversiones en todos los sentidos, de comunicación, de agua o las eléctricas. En definitiva, se trata de analizar y sobre todo de comprometer acción conjunta en el que la única bandera que cojamos sea la de la provincia para intentar avanzar en un campo que es fundamental", ha enfatizado.

Por otra parte, ha hablado sobre la las posibilidades que está teniendo Huelva para convertirse asumir un "papel protagonista en muchos sectores, algunos ya los tiene, fundamentalmente en el desarrollo industrial y en el sector de la transición energética", pero estos "dependen en gran medida de muchas cuestiones pendientes que no terminan de ver la luz, que no terminan de salir y que puede hacer que perdamos un tren que no estamos dispuestos a perder".

En su opinión, el objetivo es "reforzar y redoblar un compromiso con Huelva y para Huelva, y trabajar juntos y conseguir que se materialicen esas infraestructuras" que permitirán "darnos las mismas oportunidades que se le da a otros territorios y así poder desarrollar plenamente todas nuestras potencias".

Por su parte, el presidente de la FOE ha agradecido al PSOE "el compromiso que han tenido para establecer una mesa de diálogo e intentar encontrar alguna solución a la situación tan difícil por la que está pasando la provincia de Huelva, por la carencia de inversiones en obra pública".

Como con un futuro "ilusionante" ha calificado el devenir de la provincia de Huelva, asumiendo que "el primer escalón de esa escalera es que se tengan las suficientes infraestructuras energéticas, viarias, ferroviarias y de comunicación, que posibiliten y faciliten la implantación y consolidación de esos proyectos".

Al respecto, ha incidido en que todo ello "depende, evidentemente, de un compromiso administrativo y político que garantice la viabilidad futura para que esas inversiones que se están proyectando se consoliden y anclen en Huelva".

"El abanico de necesidades de Huelva a la hora de inversión es tan amplio como amplias tienen que ser soluciones, pero es que por debajo hay algo muy superior, que es el compromiso. El compromiso de la Administración Central y de la Junta de Andalucía, pero sobre todo el compromiso de la representación política y empresarial de la provincia de Huelva", ha remarcado.

"Si en algo debemos poner todos nuestros esfuerzos por la responsabilidad que tenemos de representar civil o privadamente a la sociedad, o públicamente a través de los partidos políticos, es intentar no ahorrar un solo esfuerzo en generar un mejor futuro para todos los ciudadanos", ha concluido.