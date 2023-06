El PSOE de Huelva pide que el 23-J se decida una España que “siga avanzando en derechos"

Los cabezas de lista al Congreso y al Senado por el PSOE de Huelva, Gabriel Cruz y María Eugenia Limón, respectivamente, han mantenido un encuentro con la secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea, y otros miembros de su equipo, para dialogar e intercambiar impresiones sobre la precampaña electoral previa a las elecciones generales del próximo 23 de julio. En ese marco, lo que más preocupa a los líderes es el resultado que salga de las urnas ese día, “saldrá una mayoría que va a definir y decidir quién va a gobernar, y si queremos avanzar o retroceder”.

La secretaria general de los socialistas onubenses y candidata número uno al Senado, María Eugenia Limón, ha destacado el proyecto que el Partido Socialista ha desgranado a lo largo de estos cuatro años “que ha hecho que tengamos mejores condiciones de vida, estamos hablando de más de 214 leyes, medidas tan importantes como el Salario Mínimo Interprofesional, el Ingreso Mínimo Vital, la subida de las pensiones, las ayudas y el tope a los suministros, la estabilidad para los jóvenes, la estabilidad en el empleo para las mujeres, un sinfín de medidas muy positivas para mejorar la calidad de vida de las personas”.

María Eugenia Limón ha valorado que, “a día de hoy, España sea el país de la Unión Europea que ha descendido un 2% la inflación. Somos ejemplo en la Unión Europea y eso tenemos que ponerlo de manifiesto”.

Asimismo, se ha referido al nuevo decreto ley de medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros por valor de 3.800 millones de euros “que vienen a sumarse a los siete paquetes que ya tenemos por un total 47.000 millones de euros y que vienen a prorrogar ese tope al precio de la bombona de butano, la bonificación del 50% al transporte público, la bonificación del combustible a los transportistas, de 10 céntimos por litro durante los primeros tres meses y 5 céntimos entre octubre y diciembre, entre otras”.

Además, ha subrayado también en este decreto medidas nuevas, como la deducción del 15% en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico, las facilidades para incrementar la instalación de estaciones de recarga para esos vehículos eléctricos, la aprobación del derecho al olvido oncológico que también se va a poner en marcha o las ayudas a la vivienda para los jóvenes y las familias con menos recursos.

Para María Eugenia Limón, los modelos están claros, el modelo que viene a mejorar la calidad de vida de las personas, de avance y de progreso. “Pedro Sánchez y el PSOE tienen un proyecto para España, para la mayoría social, en cambio Abascal y Feijóo no tienen plan, no tienen proyecto, no sabemos cuál es su modelo económico, lo que sí sabemos es lo que está haciendo a día de hoy en Baleares, en Valencia o en Aragón”.

Por ello, la socialista ha hecho un llamamiento a la población, “a esas mujeres, a esos jóvenes, al colectivo LGTBI, a los empleados públicos, a los trabajadores agrícolas, a todas las personas que piensen cuál es el modelo que viene a mejorar su calidad de vida y a avanzar en derechos y libertades”.

El cabeza de lista al Congreso, Gabriel Cruz, ha señalado que desde la perspectiva en la que viene trabajando el Gobierno de España, “la de avanzar en derechos, en crecimiento, en la protección social, en competitividad, en las condiciones económicas, solo cabe decir que ha sido capaz de adoptar políticas económicas de crecimiento, de desarrollo”. De ahí las noticias que vienen publicando los medios de comunicación, enfocadas a afirmar que “somos el país que más crece en la zona euro, que estamos por debajo del 2% en la inflación entre los países de nuestro entorno, o que somos el país que más ha crecido en empleo, con más de 20 millones de afiliaciones a la Seguridad Social”.

Por tanto, las políticas económicas que desarrolla el Gobierno de Pedro Sánchez “apuntan a ese crecimiento y así nos lo reconocen los organismos internacionales. Y se hace proyectándolo sobre los derechos y la dignidad de las personas, sobre las posibilidades de sacar adelante los proyectos de vida, en definitiva, el día a día de las familias”. Y todo ello tiene una aplicación en el ámbito social, del derecho de los trabajadores y del ámbito de protección de las clases que necesitan que se reconozcan esos derechos que se han venido acumulando durante tanto tiempo”.

En este punto de la precampaña, “tenemos que preguntarnos si queremos seguir avanzando en las condiciones de trabajo, en salarios, si queremos converger con los países más desarrollados en salarios, en protección social, de las personas mayores y pensionistas, en oportunidades para los jóvenes, en desarrollo cultural, modernización o queremos derogar, restringir derechos, posibilidades y desandar todo este camino que nos conduce hacia una España mucho más moderna, que goza del prestigio de las instituciones europeas y del resto del mundo, una España que mira al futuro con ilusión, ambición, seguridad y unas expectativas de seguir avanzando”.

La secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea ha declarado que “la organización sindical comparte las líneas seguidas por el Gobierno de coalición durante los últimos cuatro años ya que ha ido en beneficio de la clase trabajadora y de la ciudadanía en su conjunto”. Ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas de derecha que se presentan a las próximas elecciones “para que se pronuncien sobre qué van a hacer, en el caso de que gobiernen, con la Reforma Laboral, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el Sistema Público de Pensiones, cuestiones claves a tener en cuenta por la clase trabajadoras al ir a votar”.

En este punto, Julia Perea ha recordado que gracias al Gobierno de coalición “más de cuatro millones de trabajadores han conseguido estabilidad en el empleo, se ha incrementado un 47% el SMI y, gracias a ello, se han mejorado las condiciones de vida de las personas trabajadoras”. Asimismo, Perea ha recordado que ha sido este Gobierno “el que en la pandemia mantuvo, durante más de 18 meses, las nóminas de los trabajadores y trabajadores que estuvieron en ERTE”.

Por lo tanto, la secretaria general del sindicato ha recalcado la importancia de que los votantes conozcan las posiciones de todos los partidos porque, “de lo contrario, se está incurriendo en un fraude democrático donde la ciudadanía no tendrá claro la opción a elegir”. Perea ha concluido pidiendo a los trabajadores y trabajadoras que vayan a votar el próximo 23 de julio “porque nos jugamos el tipo de país que queremos, un país que siga avanzando en derechos, progreso, igualdad e inclusión; o un país que retroceda y nos lleve a una España prácticamente en blanco y negro”.