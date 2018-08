El PP vuelve a criticar el cierre de camas "cuando se multiplican los visitantes"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, volvió a lamentar que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "esté lejos de ampliar" la plantilla de sanitarios en la provincia de Huelva "al cerrar camas" cuando "se multiplica el número de personas que vienen a pasar unos días a Huelva". González precisó que su partido "lleva muchos años denunciando el caos sanitario de la provincia por la falta de hospitales, de los tres Chares pendientes de poner en marcha, de personal sanitario y de camas".

"Además esta situación se acentúa en la Atención Primaria por el déficit de personal", remarcó González, quien señaló que "si la sanidad en invierno en la provincia está mal, en verano es mucho peor por las vacaciones y bajas que no se cubren en los centros sanitarios cuando la población se multiplica". A su juicio, "no puede repetirse la situación del año pasado", cuando los onubenses sufrieron "caos asistencial, la falta de profesionales, el colapso de las urgencias, el déficit de camas y el cierre de quirófanos".

Por todo ello, quiso recordar que su partido presentó iniciativas en el Parlamento "debido a la situación sanitaria que viene padeciendo la sanidad onubense, que se ve agravada por una falta de medios que se acentúa en los meses de verano".

"A principios de verano la Junta anunciaba a bombo y platillo el refuerzo sanitario que prevé para el verano, con 1.325 contrataciones, pero todos sabemos que una cosa son los números y otra bien distinta la realidad que luego se vive en los centros sanitarios, donde la Junta realiza contratos por días o por horas".

Por todo ello, González subrayó que "Huelva necesita una sanidad con dos hospitales completos, con unos servicios que puedan atender a la población con garantías y sin colapsos, que los profesionales trabajen en unas condiciones dignas y necesita refuerzos de verdad, no parches y trampas en las cifras y en contrataciones que luego no se llevan a cabo o que se traducen en contratos precarios". En este aspecto, lamentó que "hay una sentencia que revertía el proceso de la fusión hospitalaria y no se termina de ejecutar".