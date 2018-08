El PP "suspende" al alcalde por "mala gestión y falta de proyectos"

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, denunció "la mala gestión y falta de proyecto de alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, para la ciudad de Huelva". "Nos encontramos ante un alcalde que ha pasado tres años sin gobernar la ciudad, sin proyectos relevantes, sin una hoja de ruta y lo peor de todo, ante un alcalde que se ha convertido en especialista en crear problemas allí donde no los hay, lo cual ha provocado un estancamiento muy perjudicial para la ciudad y los proyectos de futuro".

Para los populares, "un claro ejemplo" de la política llevada a cabo por Cruz es la aprobación del presupuesto para el ejercicio vigente que, como señala Miranda, "es una muestra de la falta de rigor, transparencia e improvisación que pone de manifiesto la falta de gestión del actual equipo de gobierno". Para el grupo popular, "el alcalde quiere en tres meses hacer lo que no ha hecho en tres años" y calificó los presupuestos de "electoralistas y de una carta a los Reyes Magos". Además, entiende que el proyecto presentado "incumple tres principios elementales que deben inspirar toda contabilidad: imagen fiel, equilibrio y prudencia".

Por eso, la portavoz consideró que este proyecto de presupuesto presentado por el PSOE "no refleja ninguno de esos aspectos: ni previsión, ni objetivos, ni plan de acción, entre otras cosas por aprobarse cuando ya se ha ejecutado la mayor parte del mismo". Además, advirtió que "se trae tarde, a prisa, en un mes inhábil y a punto de terminar el ejercicio", por tanto, para la popular no reflejan un modelo de ciudad y son una muestra de la falta de gestión del gobierno de la Ciudad, que sigue yendo por detrás de los temas importantes que requieren de su implicación.

Otro "claro ejemplo de la falta de previsión y la mala gestión" es, a su juicio, la prórroga forzosa del contrato de servicio, conservación y renovación de alumbrado público que se llevó a pleno el pasado viernes. Debido a que a pesar de haber terminado la vigencia del contrato y de haberse prorrogado dos veces, al no haberse sacado a licitación y "no poder dejar ciudad sin este servicio fundamental, el equipo de gobierno ha tenido que proponer la prórroga forzosa". Miranda apuntó que esto demuestra que el equipo de gobierno es "flojo en el trabajo, no se organiza bien y funciona a golpe de improvisaciones, dando lugar a una mala gestión".

Para el grupo popular, el alcalde llegó "sin proyecto, sin ideas y sin conocer los problemas verdaderos de la ciudad", y tras tres años de gobierno "la ciudad se encuentra peor, los servicios públicos han dejado de ser de calidad y los barrios están abandonados", por ello ha señalado Miranda que Gabriel Cruz ha convertido a Huelva en una ciudad "sin rumbo", porque está gobernada "sin proyecto, sin hoja de ruta y a golpe de improvisación" y ha señalado que "después de más de tres años de gobierno seguimos sin saber qué modelo de ciudad quiere este alcalde".

Los populares también criticaron la falta de liderazgo de un alcalde que "no resuelve ni uno solo de los principales problemas a los que a diario se enfrentan los ciudadanos de esta ciudad" y que "es incapaz de alinearse con los ciudadanos para salir a la calle, por ejemplo a reclamar una sanidad digna".