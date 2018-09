El PP pide un sello de calidad del trato laboral hacia los temporeros

Crear un sello de calidad que se integre en los productos agrícolas y que certifique las buenas prácticas de los empresarios y emprendedores hacia las personas migrantes. Ésta es la petición que hizo ayer el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, en busca de mejorar la marca de los productos agrícolas en la Unión Europea. En vista a que el producto, como los frutos rojos onubenses, cuando llegue al mercado holandés, francés o alemán, lleve la calidad y la excelencia por delante, Moreno desea que así los consumidores "tengan la absoluta tranquilidad de que no solamente están saboreando uno de los mejores productos del mundo, sino que detrás de ese producto hay unas buenas prácticas y una conciencia social amplia por parte del empresario".

El PP-A apunta que hay dinero sin gastar en el arreglo de las playas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, aprovechó su estancia en Huelva y en la tarde de ayer se reunió en la sede de la Asociación de Vecinos Portileños, en el Nuevo Portil, para abordar la situación de la playas. Así, tras el encuentro, el mandatario popular denunció, y también lo hizo a través de su cuenta de Twitter, que de los 10 millones de euros consignados por Mariano Rajoy, cuando el PP gobernaba en el país, para recuperar las playas onubenses tras el temporal de los meses previos al periodo estival, hasta "5,2 millones de euros desaparecieron con el cambio de Gobierno". Una pregunta que cuestiona y que replica que "deben estar invertidos en las playas y no sabemos dónde están", razón por la cual asegura el presidente popular andaluz que lo reclamarán, ya que ese dinero "tiene que venir a Huelva y a la playa de El Portil". Asimismo señala que "no se han dado soluciones" a las casas afectadas. "No sabemos nada de la Junta, que debería haber repuesto todo el mobiliario urbano".