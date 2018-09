El PP exige una revisión "extraordinaria e inmediata" de la arboleda de la ciudad

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, ha exigido al alcalde socialista, Gabriel Cruz, la realización de una "revisión extraordinaria, exhaustiva e inmediata" del estado de la arboleda de la ciudad, tras la caída el martes del árbol centenario ubicado en la rotonda de Juan Ramón Jiménez, "un incidente que a punto estuvo de provocar una desgracia al ser éste uno de los puntos de la ciudad con mayor tráfico de vehículos".

Miranda reclama al equipo de gobierno del PSOE que lleve a cabo "una actuación singular que vaya más allá de las inspecciones y podas rutinarias para tratar de evitar riesgos innecesarios para la población". "Se hace urgente reforzar el magnífico trabajo que llevan a cabo los técnicos de Parques y Jardines y poner en marcha una actuación extraordinaria con dotación económica suficiente a fin de redoblar la prevención y el diagnóstico de todos nuestros árboles", ha señalado.

La portavoz del PP en el Consistorio recuerda que el pasado 11 de septiembre, una rama de gran porte se desplomó en plena acera de la avenida de Andalucía. "Afortunadamente no provocó daños personales y todo quedó en un tremendo susto", y ahora con la caída del árbol, "el Ayuntamiento debe dar un paso hacia delante y tomar medidas extraordinarias ante un incidente extraordinario, que completen y complementen el trabajo que se realiza a diario".

En este sentido, Miranda asegura que las dos últimas caídas de árboles "evidencian que se hace necesaria una actuación más minuciosa y pormenorizada con el objetivo de intensificar las labores de prevención, porque ambos incidentes demuestran que algo está fallando o no se está gestionado correctamente nuestra arboleda, ya que ayer no había condiciones meteorológicas que justificasen la caída". Asegura que "los árboles no pueden convertirse en un peligro para los vecinos", por ello le exijo al alcalde que ponga en marcha "una revisión extraordinaria, exhaustiva e inmediata de todos los árboles de la ciudad".