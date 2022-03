El PP quiere "contar con todos" para la regulación de los regadíos en el entorno de Doñana

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado este viernes en Huelva que quieren "contar con todos" para sacar adelante en el Parlamento andaluz la proposición de ley para regular los regadíos en el entorno del Espacio Natural de Doñana y ha pedido "tranquilidad" porque su protección está garantizada.

"Que nadie tenga duda de que el Gobierno de Juanma Moreno está totalmente comprometido con la protección de Doñana; se están haciendo y se han hecho a lo largo de estos tres años inversiones millonarias para la conservación, la restauración, la reforestación y para proteger y desarrollar el hábitat de este espacio", ha indicado.

Loles López ha precisado que la proposición de ley "presentada por el PP, y en la que nada tiene que ver el Gobierno de la Junta, es legislativo, busca en todos los términos el equilibrio y la sostenibilidad y solucionar un problema que existe desde hace mucho tiempo en Doñana".

Ha remarcado que ha leído que hay científicos de 25 sociedades científicas estatales y 1.109 investigadores del ámbito de la biodiversidad y geodiversidad que se han referido a este asunto. López ha señalado que "si quieren participar en el proceso, nos merecen todo el respeto del mundo y lo pueden hacer a partir del miércoles a través de enmiendas".

La secretaria general ha añadido también que "estamos dándole solución a un problema que existe desde hace mucho tiempo", una proposición de ley en la que "no existe amnistía para los agricultores" porque "de lo que se trata es de reconocer derechos adquiridos desde hace muchos años a terrenos situados a 30 kilómetros del entorno de Doñana y lo más importante, no toca agua; esa proposición de ley no habla de agua, sólo habla de tierra, las competencias en materia de agua las tiene el Gobierno central".

Dicho esto, ha señalado que si se hiciera el trasvase aprobado por todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados "sería la solución que vendría a proteger aún más a Doñana, porque se acabaría la sobreexplotación".

López ha tachado de "lamentable" que "el PSOE y el Gobierno de España se dediquen a mentir sobre la calidad de los productos de Huelva en la Unión Europea y manchen a un sector que se levanta a las seis de la mañana, que está llueva, nieve o ventee, que se deja su dinero, que genera empleo y que da prestigio y calidad a esta tierra fuera de España".