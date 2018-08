El PP registra una enmienda a la totalidad de las cuentas municipales

El debate está servido. El principal partido de la oposición municipal, el grupo popular, presentó ayer una enmienda a la totalidad de los presupuestos elaborados por el equipo de gobierno de la ciudad. El PP pide directamente que se "elaboren unos presupuestos nuevos conforme a la legalidad vigente y en los que se introduzcan medidas que favorezcan el desarrollo social-económico de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos". Así lo indicó ayer a Huelva Información la viceportavoz del grupo popular, Berta Centeno. Y es que, según los populares, "hay razones técnicas, jurídicas y políticas" para solicitar la devolución de los presupuestos a la Presidencia y que se elaboren unos nuevos.

Así, el PP denuncia que el presupuesto "no cumple con los preceptos legales recogidos en la Ley de Haciendas Locales" y que "el primer aspecto formal que no cumple es que no ha sido elaborado en el plazo estipulado por la Ley, antes del 15 de octubre de 2017", por lo que "viene un año tarde", sentenció Berta Centeno. El Partido Popular, que defenderá la enmienda mañana en uno de los plenos más esperados del curso político, aseguró que las cuentas presentadas por el Partido Socialista "incumplen" varios principios inspiradores como la "anualidad, universalidad, publicidad y prudencia". Además, los populares se remiten al informe de intervención sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda para reclamar un "plan económico-financiero", aprobado en dos meses y ejecutado en tres y que permita el cumplimiento de los objetivos.

Mesa de la Ría presenta cuatro correcciones a los presupuestos

En el ámbito más político, Berta Centeno señaló a este periódico que estos presupuestos "no son los que necesita la ciudad". Además la viceportavoz del grupo de la oposición recordó que ha sido ejecutado más de la mitad del ejercicio económico "y va a entrar en vigor en los dos últimos meses del año" por lo que, indicó, los principios de prudencia y planificación "brillan por su ausencia". Centeno aludió a una falta de rigor, transparencia e improvisación del equipo de gobierno "en cuanto a su gestión, tanto en la planificación como de la ejecución".

Según Centeno, estos presupuestos definen las políticas del actual equipo de gobierno, como son "la falta de previsión, de objetivos" y la ausencia de un "plan de acción". En esta línea el Partido Popular expresó que estos presupuestos "son una simple aproximación a la ejecución de gastos e ingresos del ejercicio, sin planificación, ni hoja de ruta, ni objetivos". Los populares señalaron la ausencia de "modelo de ciudad", un concepto que pusieron de relieve en el Debate de la Ciudad del pasado año, en el mes de julio, y que mantienen en su reivindicación contra la Alcaldía socialista. "Faltan muchas cosas y sobran otras tantas", indicó Centeno. Entre lo sobrante, la portavoz apuntó como ejemplo el medio millón de euros en la partida de "publicidad, propaganda y autobombo del gobierno". Asimismo, en ese "modelo de ciudad popular" entrarían más inversiones, ya que en estos presupuestos "son mínimas" y en atención a la ejecución de inversiones en ejercicios anteriores, Centeno aseguró que "aquí no se va a invertir absolutamente nada".

Será mañana cuando se debatan en Pleno Extraordinario unas cuentas que integran 139,3 millones de euros, un 11% más respecto a las de 2016. Esta sesión está marcada en rojo en la agenda de los distintos grupos municipales. Todos tomarán partido y apuntarán los cambios necesarios para que su voto sea favorable. El martes fue Participa Huelva y ayer fueron el Partido Popular y Mesa de la Ría los que mostraron sus cartas al respecto de los presupuestos.

El portavoz y único concejal de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, presentó ayer hasta cuatro enmiendas a las cuentas municipales con el objetivo de "dotar de consignación presupuestaria a varias mociones aprobadas en el Pleno y que, a día de hoy, permanecen sin cumplirse". En esta línea, Mesa de la Ría propone un partida de 10.000 euros para la creación de un concurso de ideas para la reconstrucción y sellado del muelle del Tinto. Una propuesta de Mesa de la Ría que "se aprobó por unanimidad en el pleno de febrero de 2016". También apuntan a una moción de septiembre del ejercicio pasado, para la que Mesa de la Ría pide ahora un importe de 60.000 euros para la "construcción de un circuito deportivo para la práctica de running en la ciudad".

Para materializar otras dos mociones, Mesa de la Ría propone elaborar dos informes técnicos para analizar la situación jurídica de los solares municipales susceptibles de poder albergar huertos urbanos, así como la "ordenación prevista por el planteamiento vigente para todos los cabezos, su estado de tramitación y ejecución, su configuración actual, así como sus afecciones sectoriales, patrimoniales y paisajísticas".