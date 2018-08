El PP rechaza los "postsupuestos" porque "meten en un lío a la ciudad"

La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Berta Centeno, compareció ayer en rueda de prensa para anunciar el voto en contra de su grupo a los presupuestos para 2018. Después de que los populares reclamasen desde hace más dos años unas cuentas nuevas "adaptadas a la legalidad y que plasmen las necesidades de la ciudad", la edil reprochó al alcalde, Gabriel Cruz, que "siga ahondando en el error".

En este sentido, recordó que el presupuesto de 2016, el único elaborado por los socialistas en tres años, se aprobaron suspendiendo cautelarmente acuerdos municipales y "saltándose la legalidad vigente". Así, fueron recurridos por el Gobierno y siguen "en el limbo" en tanto no haya un acuerdo con el Ministerio de Hacienda respecto a la propia revocación de sus actos, cosa que, "de momento, no ha ocurrido".

Si este es el panorama que dejó la aprobación de aquellas cuentas, en este caso Centeno reprochó que las nuevas que hoy van a Pleno se presenten ahora, cuando, por ley, deben estar listas antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio que se aplican.

Por ello, entre otros muchos motivos, la viceportavoz anunció el voto en contra a los "postsupuestos" de Cruz, toda vez que "no son los que necesita Huelva, meten en un lío a la ciudad, no se adecúan en tiempo y forma a Ley, y no reflejan ni previsión, ni objetivos ni plan de acción para la ciudad".

A su juicio, el alcalde "está renunciando a gobernar para 2019", ya que entiende que demuestra "una creciente falta de ilusión por un proyecto para la ciudad". Y es que los populares consideran que el presupuesto es electoralista y poco riguroso, un reflejo del "desgobierno" de Cruz y del PSOE de Huelva, y demuestran "una falta clamorosa de modelo de ciudad".