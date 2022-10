El PP asegura que el proyecto del materno infantil "dará una respuesta a Huelva"

El vicesecretario de Organización del PP-A, Alejandro Romero, ha señalado este viernes que su formación quiere "un proyecto serio y con rigor" del hospital Materno Infantil que "dará respuesta a las necesidades de Huelva" y que es "lo que se está haciendo" con el informe que prepara la Junta.

Así lo ha manifestado Romero a preguntas de los periodistas sobre la votación desfavorable del grupo parlamentario popular a la Proposición No de Ley presentada por el PSOE en la Comisión de Salud para instar a al Consejo de Gobierno a que la Junta llevara a cabo el proyecto de hospital programado en 2018 y donde el PP había planteado una enmienda para instar a culminar "en el menor tiempo posible" el informe técnico de las necesidades reales del Hospital Juan Ramón Jiménez en el que se "se está estudiando varias posibilidades de ubicación del Materno Infantil, con el objetivo de ofrecer la mejor asistencia sanitaria".

En este sentido, Romero ha señalado que "todos queremos el Materno Infantil", por lo que "en ese sentido no hay controversia" ya que "todos estamos a una", toda vez que ha subrayado que "lo que no se puede es tirar de un proyecto que era un corta y pega hecho seis meses antes de unas elecciones" porque el PP-A quiere "un proyecto con rigor y serio".

"Hay un informe que ya está elaborado y otro que se está realizando desde la desde la Consejería de Salud y los que tienen que hablar son los técnicos y los profesionales, que son los que saben sobre este tema", ha dicho antes de reiterar que el Materno Infantil que se lleve a cabo "sin duda dará la respuesta que necesita Huelva, que se merece y quiere, y lo tendremos sin ningún lugar a duda"

De otro lado, ha exigido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que destine a Andalucía las inversiones necesarias en materia hídrica, que reconozca que Andalucía está infrafinanciada y que "deje de empeñarse en que no tengamos ni agua ni voz”.

Entre estas obras necesarias, destacó las de la presa de Alcolea y criticó al partido socialista por no votar a favor este miércoles en el Parlamento de Andalucía en contra de la Proposición no de ley que insta al Gobierno a reanudar las obras de esta presa de Huelva. “Es una infraestructura básica para el futuro de la agricultura de Huelva y su desarrollo socioeconómico, dado que con sus 246 hectómetros cúbicos va a garantizar no solo el abastecimiento de la ciudad, sino también a la industria onubense, y posibilitará también poner en funcionamiento un importante número de hectáreas en regadío”, finalizó Romero.