Las “ganas e ilusión” son las banderas de unos populares que se mostraron ayer sonrientes en su sede provincial durante el encuentro que mantuvieron. Eso sí, el trabajo de los populares llevará consigo “firmeza y rotundidad” , avisó Loles López, sobre todo para exigir al Gobierno de España “que devuelva a los andaluces lo que es de los andaluces –respecto a la financiación autonómica– y que no vamos a permitir que se chantajee a nuestra tierra”. De ahí que es “lamentable que una de las propuestas de Pedro Sánchez sea aumentar los impuestos en 26.000 millones de euros, además de querer poner el peaje en las autovías”. “Nos quiere seguir sangrando el bolsillo y eso no lo vamos a permitir”.

Movimiento de piezas populares en la capital

“Estamos trabajando desde la reestructuración en la nueva organización del Partido Popular en la capital, estamos moviendo las piezas que son necesarias y evidentemente no vamos a hacer pública nuestra estrategia interna a nivel de la capital”. Son palabras del presidente del Partido Popular de Huelva,Manuel Andrés González, sobre la futura o no creación de estructura orgánica en la capital, que no existe como tal y que sí está creada a nivel provincial. No la descartan los populares y se están movimiendo a raíz de los resultados electorales municipales que “no fueron los que esperábamos”. Por otro lado, remarcó que en lo que ha transcurrido de legislatura el grupo municipal del PP es el “único que está haciendo oposición al alcalde de Huelva”.