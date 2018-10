El PP tira de "municipalismo" para celebrar su convención provincial

Ya se lo dejó claro Fátima Báñez al comité de dirección provincial del PP y al consejo de alcaldes durante una reunión interna celebrada a finales de agosto: con las autonómicas en el punto de mira, los regidores deben "tomar todo el protagonismo" y hay que "seguir trabajando igual que antes del congreso nacional".

También se refirió la exministra de Empleo a las encuestas, que auguran la reválida del PSOE de Susana Díaz y al peligro que supone para los populares el crecimiento de Ciudadanos, ante lo que la diputada nacional consideró crucial luchar por "recuperar el voto del centro derecha".

La cita va a servir para demostrar que tenemos un PP más vivo y fuerte que nunca"

Con estas directrices sobre la mesa, los populares de Huelva se van de feria: celebran en Nuevo Portil (Cartaya vive estos días sus fiestas) hoy y mañana, bajo el lema Gobiernos de futuro, una convención provincial que tendrá un marcado "carácter municipalista", con "los alcaldes como principal baluarte" del partido. Así lo señaló ayer el líder de la formación, Manuel Andrés González.

El cónclave contará con la presencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, en la jornada de clausura, así como con la secretaria general en Andalucía, Loles López; mientras que hoy asistirán a la apertura Fátima Báñez y tan sólo un miembro de la Ejecutiva nacional de Casado: el secretario nacional de Programas, Mario Garcés, con lo que la cita cartayera se presenta descafeinada en lo que a concurrencia se refiere.

Aún sin lista al Parlamento, porque, en palabras de González, las fechas las marca la dirección regional y Juanma Moreno ha dicho muy claro que hasta que Susana Díaz no disuelva el Parlamento de Andalucía no se empezará a hablar de candidatos ni de candidaturas, la convención servirá para demostrar que "el PP está más vivo y fuerte que nunca y que sale a ganar todos los procesos electorales que tenemos por delante porque esto no es una cuestión de fechas, sino de tener a los mejores, y los mejores proyectos para cada pueblo de esta provincia y los mejores candidatos y candidatas están en el PP".

Se trata, según señaló el presidente provincial de la formación, de una cita en la que se pondrá en valor el proyecto popular allí donde gobiernan y donde no lo hacen. "Hablaremos de los proyectos de futuro que el PP tiene para Andalucía, para Huelva y para los pueblos de esta provincia porque esa es nuestra vocación: gobernar y con futuro, porque allí donde gobernamos, los ciudadanos nos vuelven a dar su confianza", manifestó.

Una vez más, el popular restó importancia a los sondeos, toda vez que en el PP "tenemos másteres en encuestas" y no siempre sucede lo que se prevé. Así, recordó que en las elecciones andaluzas de Javier de Arenas, en las que se vaticinaba la mayoría absoluta al PP, al final el partido ganó en escaños al PSOE pero se quedó lejos de esa mayoría absoluta.

A su juicio, los gobiernos del PP son el "verdadero antídoto" frente los gobiernos "caducos" del PSOE: gobiernos "sin pulso" como el del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva; gobiernos "cercados por la Justicia", como el de la Diputación; gobiernos "agotados", como el de la Junta de Andalucía o gobiernos "desorientados", como el de Pedro Sánchez". Gobiernos del PSOE, en definitiva, que "dan la espalda a la ciudadanía", según argumentó.