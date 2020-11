El PP lamenta la falta de un plan contra el Covid en Huelva ante la segunda ola

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, a través de su portavoz, Jaime Pérez, ha vuelto a solicitar al alcalde que constituya una comisión de seguimiento del Covid-19 ante la segunda ola de la pandemia. Según añade Pérez, “es el momento de dar certidumbre, seguridad a los onubenses que deben sentir el liderazgo del alcalde y la cercanía de su ayuntamiento”.

El portavoz ha lamentado que Huelva sea de las pocas ciudades que no tienen constituido un comité de seguimiento donde se dé cuenta de los datos y de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento. En un comunicado de la agrupación, Pérez ha recordado la necesidad de convocar la Junta Local de Seguridad, el Plan de Emergencia, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el Consejo Local de Salud para dar cuenta de las medidas adoptadas en la ciudad de Huelva ante la segunda ola del Covid-19.

Jaime Pérez ha reclamado al alcalde que “haga uso de los bandos municipales para dar a conocer las medidas que se adoptan y se informe permanentemente a los onubenses que vuelven a sentir la falta de liderazgo y de respuesta de su Ayuntamiento como en el primer estado de alarma”.

Para los populares “esta ciudad se tiene que gobernar con todos, se tiene que gobernar con transparencia y con comunicación, por eso se ha solicitado al alcalde que dé la cara, que ponga a Huelva en el centro de sus preocupaciones por que parece estar más ocupado en la crisis de su partido y en el futuro de la Diputación de Huelva que en los intereses de la ciudad”.

“Lamentamos que mientras en otros municipios se desinfecta las calles, plazas, mercados, centros comerciales y centros escolares, en Huelva desconocemos qué se hace desde el servicio de limpieza” ha apuntado el portavoz popular.

Desde el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva vuelven a tender la mano a Cruz para llegar a unos acuerdos que atiendan a las verdaderas necesidades de los onubenses. En esta línea, Jaime Pérez ha remarcado que “es necesario la unión entre todos para dar mayor certidumbre a los onubenses y seguir tomando medidas para los sectores más afectados: autónomos, taxistas, hostelería y las personas más vulnerables por encontrarse en situación de desempleo o pobreza”.

“No nos puede pasar lo mismo que en el anterior estado de alarma, que la ciudad sufrió la falta de liderazgo de su alcalde. Esto no se puede volver a repetir, el alcalde tiene que dar un paso adelante, tiene que dar tranquilidad a los ciudadanos de Huelva y tomar medidas para garantizar la seguridad y la desinfección en nuestras calles” ha subrayado Pérez.

Los populares han vuelto a pedir al alcalde que firme “de una vez por todas” con la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía el protocolo para el rastreo del Covid-19, ya que, hasta la semana pasada, “Huelva era la única capital de provincia que no había firmado este protocolo”.

“No es de recibo que en esta ciudad las fuerzas de seguridad no puedan realizar un rastreo, por culpa de que el alcalde no quiere firmar un papel. No tiene sentido y no es responsable por su parte”. De ahí que los populares piden al alcalde Cruz que “cumpla con su responsabilidad y firme los documentos de confidencialidad que le solicitan desde la Junta de Andalucía para que la Policía Local pueda ayudar en los rastreos”.

Los populares han puesto como ejemplo de la falta de comunicación del Ayuntamiento, la decisión de peatonalizar el lateral de la Plaza de las Monjas eliminando la parada de taxis, sin esperar al Plan de Movilidad encargado por el Gobierno Municipal.

“No es de recibo que los taxistas tengan que enterarse por la prensa que se elimina la parada de taxis de la Plaza de las Monjas”, ha recalcado Pérez. Más aún cuando se trata de una parada que supone más del 40% de los servicios de un día. Por eso, los populares consideran que como mínimo se podía haber consultado con los taxistas y buscar alguna solución. Por eso, le solicitamos al alcalde que tome las decisiones consultando con los sectores y asociaciones afectadas.