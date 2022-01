El PP tilda de "histórico" el "avance" de la sanidad en Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el “avance histórico” de la sanidad en Huelva que, a día de hoy, cuenta con la mayor inversión en la provincia para “recuperar un Sistema de Salud Público que los anteriores Gobiernos socialistas desmantelaron sistemáticamente”.



En este sentido, ha recordado el Informe del Tribunal de Cuentas que “certificó que Andalucía fue la comunidad autónoma de España que menos invirtió en sanidad por habitante en 2015, 2016 y 2017 cuando gobernaba el PSOE de Susana Díaz”.



González ha hecho estas declaraciones en el Hospital Juan Ramón Jiménez donde se está llevando a cabo las obras de ampliación y reforma de la Central de Esterilización y del servicio de Medicina Nuclear para la puesta en marcha de un PET TAC para pacientes oncológicos.



“Huelva ha avanzado más en tres años en sanidad que en 30 años con el PSOE. Ahora se han impulsado importantes obras en los hospitales, renovado los centros de salud, se han atendido las demandas de los profesionales sanitarios y se está incorporando un nuevo equipamiento que aumente la capacidad diagnóstica de los pacientes oncológicos para que no tengan que desplazarse a otras provincias”.



En cuanto a la mejora de infraestructuras, el popular ha apuntado las actuaciones en el Hospital Juan Ramón Jiménez, la modernización en el Hospital Infanta Elena, la renovación integral en las unidades de hospitalización del Vázquez Díaz y la incorporación en el hospital de Riotinto de nuevos especialistas en Radiología, Cardiología, Oftalmología y Neurología.



Asimismo, ha subrayado la actuación que se ha llevado a cabo en el Centro de Especialidades Virgen de la Cinta y la puesta en marcha de cinco nuevos centros de salud en la provincia en los municipios de Gibraleón, Lucena del Puerto, Niebla y Rosal de la Frontera y el de la capital en Isla Chica.



En esta línea, Manuel Andrés González ha remarcado “el esfuerzo” del Gobierno de la Junta de Andalucía para que “los onubenses cuenten hoy en sanidad con la mayor inversión de la historia, se haya mejorado las condiciones de los profesionales sanitarios y se hayan impulsado infraestructuras sanitarias que en la provincia llevaban décadas demandado”.



No obstante, González ha asegurado que hay que “seguir avanzando” en la sanidad en este sentido y que “a pesar de la dificultad de la situación en la sexta ola del coronavirus, la Junta de Andalucía está poniendo todos los medios posibles” para mejorar el servicio asistencial que ha sufrido una gran afluencia de pacientes en estas semanas.



“Lo que es lamentable es que la oposición intente utilizar la pandemia para sacar tajada política de manera tan cínica. Sobre todo, cuando fueron precisamente los socialistas los que dejaron la sanidad pública andaluza en una situación crítica que ahora el Gobierno andaluz está recuperando”, ha concluido.