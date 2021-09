El PP destaca el “impulso” del Gobierno andaluz al flamenco como “máxima seña de identidad” de nuestra tierra

El secretario general del PP de Huelva y senador por la provincia onubense, José Enrique Sánchez, ha destacado el impulso del Gobierno andaluz al flamenco como “máxima seña de identidad de la cultura andaluza”. El popular ha hecho estas declaraciones después de que el Gobierno de Juanma Moreno, a través de su Consejo de Gobierno, haya aprobado el anteproyecto de ley andaluz del flamenco cuyo objetivo principal es la “protección, conservación, fomento y difusión del flamenco como máxima seña de identidad de la cultura andaluza”. “Con el Partido Popular Andaluz se empieza a hacer justicia con uno de los mayores emblemas de nuestra tierra que nos distingue ante el resto del mundo y que además es Patrimonio de la Humanidad. No era coherente que el flamenco no contase con un instrumento de máximo rango legislativo, que lo ordenase jurídicamente y garantizase su protección, difusión y fomento”, ha destacado. En este contexto, el secretario general de los populares onubenses ha subrayado que “hoy pagamos una deuda histórica con nuestro arte” y cumplimos con el Estatuto de Autonomía, en lo establecido en el artículo 37 en relación a los Principios Rectores, y el artículo 68, además de los compromisos de legislatura del Gobierno del Cambio en Andalucía. La Ley del Flamenco formaba parte de esos compromisos de legislatura”. En contraposición al compromiso de la Junta con el flamenco, que en menos de 3 años ha iniciado el anteproyecto de Ley del Flamenco, ha recordado que el PSOE “en los 38 años de gobierno en Andalucía no aprobó una ley en defensa del flamenco”. Sánchez ha explicado que dicha ley “nace del diálogo constante, con las aportaciones de todo el sector del flamenco en Andalucía y acercándonos desde el respeto que merece un arte que es historia de Andalucía y de nuestra provincia de Huelva”.Por último, ha emplazado al Gobierno de España a que “tome de ejemplo" a la Junta de Andalucía y no niegue una parte de los fondos covid a respaldar al flamenco y a los artistas de nuestra tierra, así como ha pedido al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que “no dé la espalda" a la iniciativa que presentó el Grupo Municipal del PP hace más de un año para la creación del Museo del Fandango de Huelva y su provincia.