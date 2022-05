El PP denuncia que el Ayuntamiento de Huelva debe devolver más de tres millones por falta de ejecución

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha asegurado que la falta de ejecución de programas sociales y de empleo por parte del Ayuntamiento de Huelva ha supuesto la pérdida de más de tres millones de euros durante la pandemia. Pérez ha reprochado al alcalde, Gabriel Cruz, “la pérdida de fondos y financiación para programas de empleo y servicios en la ciudad de Huelva por no ejecutar y cumplir con los requisitos exigidos”. Para el portavoz popular “el gobierno socialista nos cuesta dinero a los onubenses" y le ha atribuido una "dejadez" que ha afectado, según sus palabras a "zonas de especial necesidad de la ciudad”.

Jaime Pérez ha añadido que “cómo puede admitirse que en Huelva siendo el desempleo y la pobreza los principales problemas de la ciudad, el gobierno de Cruz se permita el lujo de renunciar o tener que devolver más de 3 millones de euros en programas de empleo y servicios sociales que proceden de la UE a través de la Junta de Andalucía”. Para los populares sólo “la inacción, la pasividad y la desidia” del gobierno de Cruz pueden explicar estos datos que demuestran la mala gestión administrativa por parte del equipo de gobierno.

Los populares han indicado que la Junta de Andalucía ha dotado al Ayuntamiento de Huelva, a través del proyecto Eracis, de casi 8 millones de euros para la capital (7.817.376,95 euros). También, que Huelva es la capital que más fondos ha recibido, para trece programas. El PP señala que la capital onbuense recibió en el año 2020, 2,1 millones de euros para el incentivo a la contratación. Estos fondos obligan a la condicionalidad de que las administraciones públicas cofinancien las iniciativas que se pongan en marcha como ocurre en los programas europeos en la ciudad, como son Urban, LIFE, Edusi o Eracis.

Para el portavoz Jaime Pérez “Huelva no está para renunciar a la financiación de ningún programa, Huelva no está para renunciar a los fondos destinados al empleo”. En este sentido, el popular ha recordado que las ayudas que el Ayuntamiento de Huelva presentó como alternativa no llegó ni a un 5% de las empresas onubenses y que su cuantía era de 500 euros para cada empresa de las que tenían que justificar un importe de más de 600 euros.

Pérez ha hecho también alusión a la "actitud obstruccionista" en materia de rehabilitación de vivienda al no acogerse a las ayudas ARRU para rehabilitación integral de barriadas en Huelva que promueve la Junta de Andalucía. Los populares reclaman la firma del convenio que permita acogerse a las ayudas en materia de rehabilitación de barriadas para acometer acciones integrales en barriadas como la Huerta Mena.

Para Jaime Pérez el ejemplo de la mala gestión municipal se encuentra en el retraso acumulado de la acción del gobierno de Cruz en materia de urbanización de los suelos de Marismas del Odiel requisito indispensable para poder comenzar una nueva fase del “casa por casa”, y entorpeciendo la acción de la Junta de Andalucía. Desde las filas del PP se recuerda que los vecinos están cansados de reclamar acciones de limpieza, mantenimiento y obras de mejoras en la barriada.

El PP también se ha referido a la falta de un Centro Municipal de Información de la Mujer "a pesar de haberse aprobado en pleno, al menos dos veces", un instrumento que nace de la colaboración entre la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, y los ayuntamientos y que financia al 50% la Administración autonómica.