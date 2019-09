El PP decide el futuro de Juan José Cortés en Génova

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Lo que diga Madrid. Es el mensaje claro y conciso del PP de Huelva ante la inminencia de las elecciones nacionales y la incógnita de su cabeza de lista por la provincia de Huelva, toda vez que la continuidad de Juan José Cortés, elegido el pasado mes de abril, está prácticamente descartada. Como ya adelantó este diario el 24 de septiembre, el PP Andaluz buscaba relevo al actual diputado provincial por Huelva. La decisión está tomada. Falta su confirmación. Igualmente este diario anticipó la decisión ya confirmada de Fátima Báñez de no regresar a la vida política.

Cortés ha participado hoy en la reunión de la ejecutiva provincial. Ha estado en la sede como miembro que es de la misma, pero ha preferido no hacer más declaraciones. Se ha limitado a asumir que su futuro "lo decide Génova" y se ha emplazado a sus palabras publicadas hoy en Huelva Información.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha insistido en que "a día de hoy no hay absolutamente nada (sobre el futuro de Cortés). En el PP hay un comité electoral nacional que es quien aprueba las candidaturas de Huelva y de todas las provincias". Ante la insistencia ha repetido una y otra vez: "Como no hay nada no puedo decir absolutamente nada, no puedo decir nada". Como presidente del PP no ha querido tomar una posición ni valorar a Cortés como candidato "hasta que se pronuncie la dirección nacional porque hacerlo sería fallar a mi partido. Manuel Andrés González no se va a pronunciar mientras no lo haga mi partido".

Ante la falta de un apoyo público, ha asegurado que "frialdad no hay ninguna. No respaldo ni dejo de respaldar a nadie. El PP provincial apoyará la decisión nacional". Y mientras tanto "nadie nos ha llamado para hablar de las listas. Hay unos plazos que vencen el 7 de octubre y tenemos todavía plazo suficiente".

Ante la evidente pérdida de respaldo en las últimas elecciones y su influencia en la lista que concurra el 10 de noviembre a las Generales, González asume que "aspirábamos a más votos y estamos trabajando para mejorar los resultados el 10 de noviembre con el objetivo de que Pablo Casado sea presidente del Gobierno". Eso sí, las conclusiones "son los sociólogos los que deben decir los motivos por los que se pierden los votos".

También tuvo palabras para Fátima Báñez, a quien el PP andaluz tentó para regresar a la política activa aunque la exministra tiene decidido seguir en la empresa privada. "El sábado estuve con Fátima Báñez en La Palma y no hablamos nada del asunto", ha asegurado González.

En clave electoral ha aprovechado su comparecencia para culpar a Pedro Sánchez de provocar unas elecciones por "su egocentrismo y su falta de dialogo para alcanzar un acuerdo para ser presidente del Gobierno. Si vamos a unas elecciones el 10 de noviembre es por su única responsabilidad". No obstante, considera la cita como "la oportunidad de hacer presidente del Gobierno a Pablo Casado, una persona joven, con las ideas claras y que ha demostrado que por encima de todo está el interés de todos los españoles y de los onubenses, porque hemos comprobado ya que cuando gobierna el PSOE le va mal a la provincia y cuando gobierna el PP le va bien. A Huelva le irá bien con Pablo Casado como presidente".