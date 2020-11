El PP pide aprovechar las inversiones que llevará a cabo el Puerto el año que viene

Fondos de reconstrucción de la Unión Europea

Los populares denunciaron el nulo papel de los ayuntamientos en la gestión de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea conocidos como Next Generation. Pérez ya señaló que “no hemos oído al alcalde alzar la voz contra unas cuentas antimunicipalistas que no recogen las promesas realizadas a la Junta Directiva de la FEMP de la que el Alcalde Cruz es miembro”.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva ha lamentado que “los municipios quedan excluidos del reparto y la gestión de los fondos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que está tramitándose en el Congreso de los Diputados. Frente a la inclusión de transferencias a las Comunidades Autónomas por importe de más del 50% de la cuantía consignada como ingresos por Fondos Next Generation, la administración local y los ayuntamientos aparecen con una cuantía testimonial que apenas puede cuantificarse en el 1% del total de los fondos previstos para el año 2021”.

Jaime Pérez ha destacado que el PP en el Ayuntamiento de Huelva lleva una propuesta de resolución al Pleno para que se tenga en cuenta a las entidades locales en el reparto y la gestión de los fondos de reconstrucción de la UE. Asimismo, se solicita al alcalde que convoque a las principales instituciones públicas y privadas de la ciudad de Huelva, organizaciones empresariales y sindicales, Cámara de Comercio, Universidad de Huelva y Autoridad Portuaria de Huelva para la promover la redacción de proyectos económicos y empresariales conjuntos que opten a la financiación de los fondos Next Generation de Recuperación.