El Partido Popular apremia a Cruz para “no dejar pasar una nueva oportunidad de transformar Huelva”

El portavoz del grupo municipal del PP, Jaime Pérez, ha comparecido esta mañana para “apremiar al alcalde Cruz con el fin de “no dejar pasar una nueva oportunidad para transformar la ciudad de Huelva". Como ha recordado Pérez, "debido al mal funcionamiento de los servicios públicos y la deficiente gestión de los fondos EDUSI con la mayoría de obras pendientes o con problemas de ejecución, el alcalde tiene que cambiar su gobierno y reforzar las áreas de planificación y ejecución de proyectos europeos para evitar que Huelva quede fuera del reparto de fondos de la Unión Europea”.

El portavoz del grupo municipal del PP ha explicado que el gobierno de Cruz está enredado en las trabas burocráticas, en el retraso permanente, en el anuncio de obras que no llegan y en la ausencia de proyectos que lideren el cambio en la ciudad de Huelva. Así, las filas populares exponen que desde el principal grupo de la oposición se han presentado propuestas sobre capitalidad verde, movilidad sostenible, edificios inteligentes, digitalización o inversiones en corredores verdes y vías multimodales, que pese a aprobarse en el pleno, no se han plasmado en proyectos que ahora serían financiables con los fondos Next Generation.

Desde el Partido Popular en la capital subrayan que el alcalde Cruz sólo tenía que marcar prioridades, dejar atrás los retrasos en la mala gestión, olvidar los anuncios huecos y centrarse en la ejecución de los proyectos que van a transformar de verdad la ciudad como el Parque del ferrocarril, las laderas del Conquero, la prolongación del Paseo Marítimo por Marismas del Odiel, la Navidad, las Colonias y Cardeñas, o la apuesta por la movilidad sostenible con corredores verdes que unan la zona industrial y los polígonos con la trama urbana.

Para Jaime Pérez “frente a esta propuesta de capitalidad verde que hemos presentado en el pleno, el alcalde Cruz prefiere autorizar un parking en precario donde debe ir el Parque del Ferrocarril; permitir que haya vertidos de escombros en Marismas del Odiel; mirar para otro lado mientras actúan en cabezos protegidos sin autorización de la Junta de Andalucía, o ser incapaz de sacar una propuesta de Plan de Movilidad mientras autoriza cambios de tráfico sin esperar al resultado final”.

Para el portavoz Pérez “al gobierno de Cruz se le agota el crédito ante los onubenses, que comienzan a desesperarse por el deficiente funcionamiento de los servicios municipales como la limpieza, el registro municipal o las trabas burocráticas, dando como resultado una gestión marcada por la pesadez, la lentitud y el ritmo cansino que no resuelve los auténticos problemas de los onubenses que son el paro, la pobreza y el mal funcionamiento de los servicios municipales”.

Los populares creen que el problema de Cruz es que no marca prioridades a sus concejales. El PP ha indicado que en la capital son ellos los que apuestan por la capitalidad verde y la puesta en marcha de una auténtica estrategia de sostenibilidad. Así, han indicado que en el pleno del mes de julio de 2020 se aprobó la propuesta de la candidatura de la Capitalidad Verde Europea que cumple con todos los parámetros financiables por los fondos de la Unión Europea Next Generation.

Jaime Pérez ha subrayado que “un año después comprobamos con tristeza que no se ha hecho nada de lo que le pedíamos en la propuesta. Ni se ha elaborado un primer dossier de cumplimiento de ratios para optar a la capitalidad y conocer el punto de partida, ni se han molestado en desarrollar algunas de las propuestas que contenía esta moción como el plan de movilidad sostenible y seguro; el diseño de un anillo verde que tome como ejes el Parque del Ferrocarril, la Avenida de Andalucía, Marismas del Odiel y el Paseo Marítimo; el plan de corredores verdes, itinerarios y carril bici que cumpla los criterios de intermodalidad e interurbanos; ni el plan de edificios municipales inteligentes; ni la apuesta por el parque del Ferrocarril como nuevo eje vertebrador del Sur de la Ciudad como en su día fue la Avenida de Andalucía para la zona Norte".

Los populares van a seguir llevando al pleno propuestas que aboguen por incorporar cláusulas medioambientales en contratos y pliegos administrativos; que busquen la reducción de la huella de carbono con la lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética en los edificios y viviendas de titularidad municipal; que impulsen un programa de subvenciones a vivienda y edificios: ventanas, cierres, cubiertas vegetales, bajo consumo o uso de energías renovables.

Desde el grupo municipal del PP en Huelva están convencidos de que la ciudad necesita contar con una concejalía que ponga en marcha la “estrategia verde”, implicando de manera transversal a todas la concejalías y áreas municipales del Ayuntamiento, en un proyecto común que haga de Huelva una ciudad más habitable, sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente.

Jaime Pérez ha destacado que “Huelva debe afrontar ya el mayor desafío de su historia y restaurar la marisma contaminada por los fosfoyesos, aprovechando este impulso para ir más allá”. Desde el Grupo Popular se van a centrar en proponer medidas que conviertan a Huelva en un referente de sostenibilidad y que mejoren la calidad de vida de los onubenses a través de la estrategia verde.

Los populares reiteran que “Huelva debe aprovechar el impulso que supone la inversión de tantos millones de euros en este espacio degradado para cambiar la imagen negativa de la ciudad de Huelva y convertirnos en Capital Verde Europea, modelo de ciudad para pasar a ser una ciudad sostenible”. “Es el momento de cambiar, de reaccionar, de reactivar Huelva, ya que estamos ante nuestro mayor reto, por eso hace falta la unión de todas las instituciones y de todos los onubenses, porque la participación es crucial” ha señalado el portavoz popular.