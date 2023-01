El PP reitera sus acusacioones a Cruz de los problemas de suciedad, inseguridad y el "caos" en la planificación de las obras

El portavoz del Grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha recordado que ahora que toca a su fin el mandato de Cruz "su gestión estará marcada por la suciedad, las trabas burocráticas y el desorden y la ausencia de planificación de las obras en la ciudad"



El portavoz del PP ha vuelto a denunciar la ausencia de planificación y comunicación a los vecinos en el comienzo de obras como la realizada en la calle Ángel Muriel que une el barrio de Pescadería con el centro de la ciudad. Como consecuencia de esto los onubenses tienen diariamente que sortear obstáculo viviendo situaciones que ponen en peligro su propia integridad.



Para el portavoz del PP "al alcalde Cruz le han entrado las prisas electorales y quiere resolver en 5 meses lo que ha sido incapaz de impulsar en los siete años que lleva en el gobierno local". Los populares lamentan que el gobierno de Cruz haya instalado el caos en la ciudad por su “incapacidad para ordenar, programar y planificar las obras"



Así, ha denunciado que la mejor prueba de la ausencia de planificación y coordinación es la puesta en marcha de las obras de peatonalización en el centro de Huelva como calle Palos y Calle Mendez Núñez, a la vez que amenaza con empezar las obras en San Pedro y la Merced, lo que supone la eliminación de más de 200 plazas de aparcamientos sin informar ni a vecinos, ni a usuarios del transporte público, ni a taxistas.



Los populares califican la gestión del gobierno de Cruz como "decepcionante, marcada por los retrasos, la pasividad y la ausencia de coordinación lo que provoca que los onubenses vivan bajo el caos y la inseguridad que pone en peligro la integridad física de los vecinos que sortean obstáculos a diario".



Pérez recuerda que estamos a cinco meses de las elecciones, lo que explica las prisas del mal estudiante que quiere hacer ahora lo que no ha hecho en sus dos mandatos. El resultado de lo anterior es que el retraso cuesta dinero a los onubenses, que pierden la paciencia y el tiempo.



Desde el grupo popular van a volver a llevar al Pleno del Ayuntamiento situaciones marcadas por la falta de seguridad en las obras que es un factor común en Huelva y que ponen en peligro la integridad física de los onubenses por la ausencia de medidas de seguridad y de información a los vecinos.



En cuanto a la suciedad, Jaime Pérez ha manifestado que "los onubenses estamos hartos de campañas de autobombo que mienten de manera descarada al decir que Huelva brilla o que si se tuviera una escoba Huelva estaría impecable". Huelva necesita un verdadero Plan de Limpieza y no la demagogia y las mentiras de las campañas municipales que no ayudan en la solución del auténtico problema de su suciedad.



Desde las filas populares lamentan que el alcalde quiera hacer a los onubenses responsables de la suciedad con una nueva campaña cuando es su gobierno el que tiene que activar de manera urgente un plan de choque de limpieza, lo que, para el portavoz, Cruz es evidente que se convierte en el problema y no en la solución a la suciedad.



"Lo peor es que el gobierno de Cruz haga responsable a los onubenses de su inacción y pasividad en un servicio que no funciona y que necesita que se dediquen todos los recursos a limpiar y no a la propaganda y autobombo en la que se encuentra acomodado el gobierno socialista en el Ayuntamiento".