El PP pedirá en el Pleno que el Ayuntamiento exija más financiación al Gobierno

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha presentado esta mañana una de las propuestas que llevarán la semana que viene al Pleno, con la que los populares solicitan que el Consistorio exija el cumplimiento de los compromisos de mayor financiación para los ayuntamientos ante la crisis de la covid-19.

Para el concejal popular, “el Gobierno de Sánchez es profundamente antimunicipalista y lo ha demostrando intentando confiscar los ahorros municipales, negando un solo euro de financiación covid-19 y excluyéndolos del reparto de los Fondos Europeos de Recuperación”.

Los populares llevan al Pleno una nueva propuesta para que el Ayuntamiento de Huelva exija una mayor financiación para los municipios tras las propuestas planteadas en noviembre para la llegada de los fondos de recuperación Next Generation. “Pasan las semanas y los meses y el dinero no llega ni existe previsión de que llegue, de ahí que nos preguntemos, no ya dónde está el alcalde, sino ¿qué hace el alcalde Cruz por defender los intereses de los onubenses?”.

Los populares recuerdan que el Gobierno de Sánchez e Iglesias prometieron destinar un fondo extraordinario a los municipios por importe de 5.000 millones de euros a cambio del préstamo de los ahorros municipales por 15 años que finalmente no prospero. Así, explica el PP en una nota de prensa, al no ser convalidado en las Cortes, el Gobierno prometió un nuevo fondo por importe de 3.400 millones de euros. El día 24 de noviembre de 2020, el máximo órgano de la FEMP aprobó solicitar un fondo de 3.000 millones de euros para las Entidades Locales antes de final de año. Este acuerdo no contó con el voto del PP que reclamaba los 5.000 euros prometidos en el Decreto no aprobado. En la propuesta, los concejales del PP señalan que “la ministra Montero tenía reservada una venganza en forma de apartar a los ayuntamientos de la gestión de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia”.

Los populares señalan que “estamos ante una oportunidad de acelerar el desarrollo económico de Huelva, justo en el momento en que nuestra economía entra en un proceso de crisis económica agravado por la pandemia covid-19 y las restricciones económicas que impone al limitar horarios y movilidad, con la inclusión de los municipios en el reparto de los Fondos de Recuperación que deben llegar cuanto antes desde la Unión Europea”. "Esta situación es crucial para la puesta en marcha en Huelva de inversiones que generen empleo y mejoren la sostenibilidad a través de una auténtica estrategia verde como reclamamos en la otra propuesta que llevamos al pleno del mes de abril”.

El portavoz de los populares ha exigido “más implicación del alcalde Cruz, ya que no es la primera vez que el alcalde perjudica a Huelva por defender antes los intereses de su partido a los de la ciudad de Huelva”. Así han apuntado que el alcalde renunció a que llegaran a Huelva 2,1 millones de euros para creación de empleo que debieron llegar de la Junta de Andalucía para el plan AIRE de incentivos al empleo. Con esta renuncia la ciudad de Huelva ha perdido la posibilidad de emplear a 120 personas desempleadas.

“Huelva necesita actividad, movimiento y un Ayuntamiento preocupado por el empleo, que no renuncie a ningún euro que pueda llegar para la creación o el incentivo al empleo mientras que con Cruz en la FEMP los ayuntamientos tenemos un papel residual y totalmente alejado del peso real que estas administraciones tienen sobre el gasto público total”.

Gerente de Emtusa

Los populares han anunciado que han presentado un recurso contra el acuerdo de subida “escandalosa” de sueldo del gerente de Emtusa "en plena pandemia". El portavoz del PP ha lamentado que “dos meses después el alcalde siga escondido sin dar explicaciones de un escándalo que le salpica de manera directa por permitir la subida de sueldo del gerente cuando la empresa de autobuses ha registrado los peores datos en pasajeros e ingresos de su historia”.