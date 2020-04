El PP solicita que el Ayuntamiento de Huelva celebre el Pleno de abril de manera telemática

Pide al alcalde que decrete luto oficial

El PP ha exigido al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que “decrete luto oficial de manera inmediata y no espere el permiso de Sánchez para colocar las banderas a media asta. No entendemos que el Ayuntamiento de Huelva no se sume al sentimiento de otras instituciones de expresar duelo a través de los signos propios de respeto con las banderas a media asta”, apuntó la presidenta del Grupo Popular, Pilar Marín.

Marín indicó que “nunca antes habíamos vivido una situación igual, en la que han fallecido más de 20.000 españoles y cientos de miles en el mundo”.

El Grupo Popular mostró su “más sincero pesar por los fallecidos en esta pandemia cuyas consecuencias mundiales son desoladoras”. Marín incidió en que “Huelva debe estar de luto por el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas que estamos viviendo estos días en cualquier parte del mundo”.