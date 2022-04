El PP denuncia que el Plan del Conquero de Huelva "incomunica" a vecinos y estudiantes

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva solicita al gobierno de Gabriel Cruz que “rectifique el Plan del Conquero que se ha presentado sin el conocimiento de los vecinos y que incomunica y aísla a vecinos, alumnos de los institutos y usuarios de la Ciudad Deportiva”. Según el portavoz popular, Jaime Pérez, se debe dejar esta vía de comunicación de doble dirección "por los problemas de tráfico, comunicación y movilidad que generará".

Los populares se han desplazado a la zona del Conquero para denunciar que este plan se ha presentado antes a los medios de comunicación que a los vecinos afectados "que están en contra del mismo". Los concejales del PP han mantenido reuniones con vecinos para constatar "que no han sido escuchados y que nuevamente se les ha dado la espalda". Para Jaime Pérez “cuando ocho asociaciones vecinales se quejan de este plan es que no se ha trabajado con ellos”.

Los vecinos denuncian que con el Plan del Conquero se deja con un solo carril la carretera con lo que se limita el acceso al barrio de La Orden y la zona Norte de la ciudad, además de dejar aislados a los vecinos de la barriada del Parque Moret que no tienen otra alternativa para acceder al centro más que dar una vuelta de más de 15 minutos”.

El portavoz popular ha recordado que esta propuesta procede de los fondos Edusi con un plazo de ejecución de 2016 a 2.021, y ahora se anuncia una actuación más de 2,5 millones de euros en tres fases cuando el proyecto está fuera de plazo. El popular se pregunta “si esta obra sufrirá los mismos retrasos y calamidades que han sufrido las otras obras de la Edusi por su nefasta ejecución”, recodando que en la misma zona se encuentra el mirador del Coquero que ha sido abandonado por la empresa que lo construía en unejemplo más "de la mala planificación de las obras de este proyecto".

Desde las filas populares denuncian que "la falta de coordinación del gobierno de Cruz se hace evidente cuando este plan que afecta a la movilidad no se recoge en el Plan de Movilidad aprobado inicialmente en el pleno del mes de marzo". Pérez apunta que “el alcalde es incapaz de poner orden en su gobierno, no es capaz de poner de acuerdo a los concejales y eso se pone de manifiesto con la presentación de un plan que no coincide ni con el Plan de Movilidad, el de urbanismo o el de Emergencia. Lejos de reducir el tráfico y mejorar la movilidad va a provocar un aumento de los trayectos y por tanto va a sobrecargar el acceso por la zona de la Merced y por la zona del Huerto Paco, además de aislar a los vecinos del Parque Moret y limitar la salida del barrio de La Orden".

Los populares señalan que el propio Plan Edusi recogía sobre esta zona que: “Otro factor que influye es la morfología del terreno, pues zona situada al oeste (barriadas de Cardeñas, Marismas del Odiel, Santa Lucía, Las Colonias y El Carmen) sufre circunstancias de aislamiento físico por la ubicación de Alto Conquero, que es una elevación del terreno, con sus correspondientes laderas que dificultan la accesibilidad directa a estos barrios, siendo el rodeo la única opción de acceso y movilidad”. Con lo que esta actuación "contribuye aún más a dificultar el acceso y la movilidad".

Pérez manifiesta que "lo peor de este plan no es sólo que se incomunique a los vecinos del Conquero, se limite la salida de la barriada de La Orden, y que no presente coordinación con otros documentos municipales de planificación", sino que se presente "sin contar con un informe de tráfico y movilidad que lo avale". De ahí que para el portavoz popular, “este plan nace del caos, de la descoordinación, sin participación y fruto de las prisas electorales de un alcalde que ha perdido la brújula y la dirección de la ciudad”, a lo que añade la popular sentencia “estamos ante el famoso arreón del flojo que le entran las prisas cuando tiene una fecha próxima a la que ve difícil llegar”.

En el próximo Pleno municipal los populares van a solicitar que se reformule el proyecto, para que siga siendo de doble sentido incluyendo el carril bici, y establecido la previsión de una zona de aparcamiento que no se contemplan en este plan. El portavoz del PP lamenta que "el proyecto estrella del Plan Edusi llega tarde y mal, ya que no cumple con los objetivos que se establecieron, y“pasa de ser plan estrella a estrellado”. Pérez explica que “es curioso que lo que se vendió a los vecinos que eran los caminos peatonales por las laderas del Conquero se dejan para una tercera fase sin fecha prevista, acometiéndose la única obra que no cuenta con el consenso vecinal”.En cuanto a la visita a Huelva de la ministra de Transporte y Movilidad, Raquel Sánchez, el portavoz popular critica que “se haya ido de la capital sin compromisos concretos, sin especificar el presupuesto, ni elcalendario del comienzo de las obras para llegada de la alta velocidad”. En este sentido, Pérez califica la visita de “decepcionante” pues “esperábamos que trajera avances y soluciones al bloqueo de infraestructuras como la Alta Velocidad, de la que nada se sabe desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España”.

“La ministra ha venido al Puerto de Huelva a hacerse la foto en una institución que representa la buena gestión del PP, cuando lo que estábamos esperando es un mensaje y un compromiso claro del Gobierno de cuánto dinero hay disponible y los plazos para la llegada de la alta velocidad”, recalca.