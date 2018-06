El PP pide al PSOE que presente el estudio informativo del AVE

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que presente el estudio informativo del AVE. González recordó que el exministro de Fomento Íñigo de la Serna, se comprometió en la inauguración de la nueva estación de tren a que el documento se pondría en exposición pública en junio, mes que está a punto de terminar. El dirigente popular subrayó que quedan pocos días para llevarlo a cabo, de lo contrario será "el primer gran incumplimiento con esta provincia" de Sánchez.

Según González, el cambio de Gobierno "no debe afectar a la llegada de la Alta Velocidad a la provincia de Huelva, no debe frenar los proyectos iniciados y trabajados por el Gobierno del PP". No quieren los populares que la llegada del PSOE al Ejecutivo suponga "un parón a las infraestructuras para Huelva".

Al presidente del PP de Huelva le sorprende "el silencio absoluto" por parte del PSOE de Huelva, del alcalde, Gabriel Cruz, y del presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, "parece que se han quedado mudos con el cambio de Gobierno, el Pacto del AVE se ha quedado en un discretísimo segundo o tercer plano", a lo que añadió que "ya no tienen prisa de que llegue a la provincia".

González comentó que ni al Gobierno de Sánchez ni al de Susana Díaz "les interesan las infraestructuras de la provincia de Huelva". Apuntó que Díaz sigue sin contestar a la solicitud de alcaldes y de empresarios para reunirse y abordar este tema. "Quince años lleva la Junta de Andalucía sin realizar infraestructuras en la provincia".

Aseguró que el PP "va a ser muy exigente con el cumplimiento de obras y proyectos comprometidos con el Gobierno de Mariano Rajoy".