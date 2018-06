El PP invita al PSOE a adherirse al Pacto por las infraestructuras

No se sumará el Partido Popular al Pacto para la llegada del AVE promovido por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva, al que se han adherido ya cincuenta y ocho municipios. "Nosotros hemos hablado siempre de hacer un pacto serio por todas las infraestructuras que la provincia onubense necesita, independientemente de la Administración a la que corresponda esa gestión", apuntó el portavoz de la dirección provincial del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, que invitó al PSOE a unirse al Pacto por las infraestructuras propuesto por los populares.

Duarte señaló que "tenemos el apoyo de los sindicatos, empresarios y muchas poblaciones, puesto que los ciudadanos entienden que los accesos a las playas son fundamentales, así como la Huelva-Cádiz y la autovía de la Cuenca Minera además de que el AVE tiene que llegar a Huelva más pronto que tarde".

Recuerda que en junio estaba previsto poner en exposición pública el estudio informativo

Respecto al Pacto para la llegada del AVE y la adhesión al mismo de alcaldes de la provincia onubense, el portavoz de la dirección provincial del PP de Huelva comentó que "no obedece a otra cosa que a mantener esa inercia, ya menos, de reivindicación que han venido manteniendo, porque se les notaría mucho que de la noche a la mañana enterrasen cualquier reivindicación. Aún así han bajado mucho el tono en la última semana y parece ser que el 90% de las pancartas ya las tienen guardadas en el baúl de los recuerdos".

En cuanto a la adhesión del alcalde de la Palma del Condado, el popular Manuel García Félix, al Pacto por la llegada del AVE, destacó que "nuestros alcaldes tienen criterio propio y en función de lo que ellos consideran necesario para sus poblaciones toman las decisiones adecuadas", a lo que añadió que "me alegro mucho de que García Félix esté también en la firma de ese documento porque probablemente sea la única garantía política de que éste no caiga en el saco del olvido, de que no se guarde en el baúl de las pancartas que el PSOE siempre, con estas cuestiones, saca o guarda en función de quién gobierne".

El portavoz de la dirección provincial del PP de Huelva criticó que el Pacto que impulsan la Diputación y el Ayuntamiento de Huelva se centra sólo en una infraestructura, el AVE, que además "ha puesto en marcha el Partido Popular, que ha construido e inaugurado la nueva estación". En este sentido, Duarte recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy, con el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se comprometió que en junio se pondría en exposición pública el nuevo estudio informativo del AVE a Huelva. "Llevamos catorce días de junio y todavía el PSOE no ha tomado ninguna medida y no se ha visto a ningún dirigente socialista hablar de ello".