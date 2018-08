El PP pide a la Junta que aclare los malos olores y la baja calidad del aire

El parlamentario andaluz, Guillermo García Longoria, anunció que solicitará la comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento del consejero José Fiscal para que explique y aclare los episodios de las últimas semanas en relación a los malos olores y a la situación real de la calidad del aire en la capital. Longoria explicó que "de nuevo la semana pasada la capital vivió un episodio de malos olores sin que por parte de la Junta se haya dado la información necesaria y adecuada generando la lógica incertidumbre".

El parlamentario popular destacó que "los olores en Huelva no es una cuestión de comodidad o de incomodidad, sino que, desgraciadamente, los onubenses percibimos los olores como una verdadera señal de advertencia de peligro". Para García Longoria "en estas situaciones hace falta información rápida y veraz y todavía no tenemos constancia de que la Junta tenga medidores adecuados para darla y sobre todo nos queda la duda si tiene previsto desarrollar actuaciones para evitarla y sobre todo si tiene prevista inversión para acometerlas". Para Longoria, "no hay cosa peor que la información oficial choque con la percepción real de la gente, porque así la gente tiene la sensación de sentirse engañada. Hacer normal lo que no es normal ni se percibe como normal, eso es lo que suele hacer la Junta habitualmente".

Longoria apuntó que "no hay nada peor que nos digan lo contrario de lo que vivimos, de lo que percibimos y de lo que sentimos eso está sucediendo en Huelva con el aire que respiramos. La Junta dice una cosa y los onubenses sienten otra". Por eso "lamentamos que tras los estudios parezca que no hay un plan de actuaciones previstas y por tanto tampoco se contemple inversiones específicas para esta problemática que afecta a miles de onubenses".

El parlamentario señaló que "vamos a preguntar al consejero sobre la anunciada ampliación del estudio de olores así como sobre las inversiones ejecutadas y las actuaciones desarrolladas en relación a este asunto". Longoria recordó que "lamentablemente en los presupuestos de la Junta no contemplaban ni un solo euro en relación a los malos olores en las capital y de hecho el primer estudio olfatométrico realizado en Huelva no tenía previsto asignación económica para desarrollar ninguna medida concreta en relación a los olores y todo parecía que había sido hecho para tapar bocas y luego no hacer nada".

Longoria recordó que "ya el año pasado le preguntamos al consejero de Medio Ambiente, sobre si el Gobierno andaluz tenía contemplada alguna actuación o medida concreta tras conocerse el pasado mes de marzo las conclusiones del estudio olfatométrico de Huelva y no fue capaz de señalar ninguna". Tal y como señaló el parlamentario popular "este estudio en su primera fase fue presentado por la Delegación de Medio Ambiente y apuntaba a que el origen de los malos olores se situaban en la actividad industrial y en las condiciones climatológicas".

En este sentido, García Longoria destacó que "este estudio esperado desde hace tanto tiempo y que había sufrido importantes retrasos no terminaba de concretar absolutamente nada sino que señala de manera somera las causas y sobre todo no determina las actuaciones que se deben llevar a cabo, es decir, se señala por encima el origen de los olores pero no se dice cómo se va actuar para evitarlos".