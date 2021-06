El PP propondrá a la Junta que la cetrería se declare Bien de Interés Cultural

Juan Carlos Duarte, portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Huelva, ha presentado las tres mociones que el PP va a llevar al Pleno que se celebra este viernes y en el que instará a la Junta de Andalucía a declarar a la cetrería como Bien de Interés Cultural de Andalucía, así como a que la Diputación, en el ámbito de sus competencias, “lleve a cabo actividades de promoción de la cetrería como práctica cultural de nuestra provincia”.

El portavoz ha defendido que hay que “proteger la práctica de la cetrería para que se mantenga viva esta milenaria tradición”, como se recoge en la Conferencia General de la UNESCO en París (2003) donde se aprobó que se adoptasen “las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad”.

Asimismo, la segunda de las mociones, el Grupo Popular va a pedir que la institución provincial inste al Gobierno de España a “extender los efectos de la no aplicación de las reglas fiscales al ejercicio 2022 de acuerdo con lo manifestado por la Comisión Europea y en paralelo con la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, toda vez que la situación económica no es previsible que se recupere en dicho año”.

No obstante, ha remarcado el portavoz popular, “si finalmente el acuerdo de la Comisión Europea no llegase a producirse, el Gobierno de España debería tomar medidas para que la gestión de los proyectos de inversión puestos en marcha en 2021 por las entidades locales, no se vieran perjudicados”.

Por último, los populares llevarán al pleno de la Diputación una moción en la que solicita, mas allá de la reducción del IVA en el recibo de la luz, que el Gobierno de Sánchez elimine el impuesto de generación eléctrica, fijado en el 7% en la actualidad.

“El PP ve necesario abaratar la factura de la luz que el Gobierno del PSOE ha elevado a todos los consumidores, sin importarles la situación que están sufriendo muchas familias durante la pandemia, cuando en España menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de de la electricidad y del mercado”.