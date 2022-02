El PP de Huelva pide una comisión de seguimiento sobre los proyectos de los Next Generation

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, a través de su portavoz, Jaime Pérez, ha anunciado que pedirá en el próximo Pleno la creación de un grupo de trabajo y seguimiento del desarrollo y ejecución de proyectos, obras y actuaciones a realizar en la ciudad en el marco de los fondos Next Generation. El portavoz del PP ha acusado a Cruz “de anunciar ahora, para 2024, proyectos y obras ya anunciados desde años, sin consultar con vecinos y comerciantes de las zonas afectadas y sin establecer marcar las prioridades de la ciudad”.

El PP señala que "incluso algunas ya han salido a licitación como las obras del mercado de San Sebastián". En este sentido, añaden que “Cruz está instalado en las eternas promesas de proyectos que es incapaz de ejecutar como la fuente vieja, el edificio de Santa Fe o la plaza de Andalucía en La Orden sin terminar”.

Jaime Pérez ha manifestado que “la ciudad de Huelva ya conoce la forma de gestionar del gobierno de Cruz y la mala ejecución de las obras del programa Edusi”. Subraya además que todavía no han comenzado obras de la primera fase de esta estrategia que tenía un plazo de ejecución hasta 2021. Los populares agregan que en el transcurso de la ejecución de los proyectos de la Edusi han tenido retraso y problemas las obras de la calle Argentina, del entorno del Santuario de la Cinta, de la plaza de los Templetes, de la plaza de Andalucía, de la fuente vieja y el mirador del Conquero, del solar en la plaza Vicente Ferrer o de la pasarela de la Hispanidad. "Por no citar que las obras de las laderas del Conquero conocidas como “master plan” ni tan siquiera se han iniciado", ha apuntado el portavoz popular.

Los populares han denunciado que respecto al plan Edusi el Pleno aprobó la creación de una comisión de seguimiento que el gobierno de Cruz no reúne desde que tiene mayoría absoluta. “La ausencia de autocrítica y de transparencia están en la raíz de los problemas de ejecución de los proyectos, ya que, al no dar cuenta de los mismos, el gobierno de Cruz no realiza el seguimiento e inspección de las obras”.

Jaime Pérez pone el acento en las obras de rehabilitación del Mercado de San Sebastián que acumula un retraso de dos años y que ahora vuelve a ser presentado. Por ello, insta al alcalde a sentarse con los vecinos de las viviendas anexas que tienen problemas de estabilidad y consolidación del suelo de sus viviendas y que temen que el comienzo de las obras dañe más la estructura de sus casas que presentan problemas en su fachada.

"El único proyecto que el Pleno ha aprobado que se ejecute con fondos Next Generation es el parque del ferrocarril", sobre el que Jaime Pérez sostiene que “es el gran proyecto de ciudad pendiente que abre la ciudad de Huelva hacia el Sur, y que permite vertebrar los barrios de Pérez Cubillas, Matadero, Centro y Pescadería y unirlo con la apertura a la ría”. Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva este nuevo anuncio de obras viene como consecuencia de que desde su Grupo se haya denunciado que el gobierno municipal no haya acudido a la convocatoria del plan de rehabilitación de viviendas o que se renunciase a los 2.1 millones de euros del Plan AIRE para la creación de empleo