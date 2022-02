El PP de Huelva remarca el trabajo del Gobierno andaluz para "blindar el sistema sanitario"

El PP de Huelva destacó el trabajo del Gobierno andaluz para “blindar el sistema sanitario después de la herencia que dejaron los socialistas, con una sanidad en la UCI que dudosamente hubiera podido soportar el gran golpe que ha sido la pandemia". Así lo expresó la vicesecretaria de Organización de los populares onubenses, Berta Centeno, quien en el centro de salud de Isla Chica, “una infraestructura que refleja el compromiso y la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la sanidad pública”, lamentó que el PSOE haya decidido centrar su estrategia en “confrontar con la sanidad para sacar tajada política, a costa de una pandemia”.

“Lamentablemente al PSOE no le importa la sanidad, solo le interesa su interés particular, si de verdad le importara no la hubieran desmantelado, no hubieran guardado las listas de espera de medio millón de andaluces en los cajones, ni despedido a 7.773 sanitarios entre 2010-2018”.

Acompañada por los concejales del Grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva, Centeno valoró las principales inversiones y actuaciones que ha realizado en la capital en el Hospital Juan Ramón Jiménez, la modernización en el Hospital Infanta Elena, la renovación integral en las unidades de hospitalización del Vázquez Díaz y la actuación que se ha llevado a cabo en el Centro de Especialidades Virgen de la Cinta.

Además de las mejoras en el equipamiento de Radiodiagnóstico, unidades de Hemodinámica o la incorporación de la Unidad de Tratamiento del Dolor en los hospitales de la provincia y un nuevo PET TAC para evitar que los pacientes se tengan que trasladar a otras provincias a recibir su tratamiento.

“El compromiso del Gobierno del cambio se demuestra con hechos y realidades en la provincia de Huelva: En los últimos 8 años de gobierno socialista, 20 millones de inversión en Sanidad. Con el PP, entre 2019-2022, se habrán invertido 90 millones".

Asimismo, la popular apuntó que en las próximas semanas la "presión asistencial irá disminuyendo, conforme a la caída de la sexta ola de Covid que ha tensionado el sistema sanitario y que el PSOE obvia poniéndose detrás de una pancarta por interés político”.

En este contexto, reconoció que hay que seguir mejorando la sanidad pública, pero “lo que no vamos a aceptar son lecciones precisamente de los socialistas que desmantelaron y estuvieron a punto de destruir nuestro sistema sanitario”.