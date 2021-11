El PP de Huelva considera que el proyecto popular andaluz es "de futuro"

El presidente del PP Huelva, Manuel Andrés González, ha intervenido este sábado en el décimo sexto Congreso Regional del PP andaluz dentro de la mesa de presidentes provinciales del PP. En la misma expresó el “proyecto de futuro en Andalucía liderado por Juanma Moreno".



En una mesa moderada por la secretaria general del PP andaluz, Loles López, González ha recordado que en el anterior Congreso Regional, “decíamos que era la hora del cambio en la Junta de Andalucía con Juanma Moreno. Que el cambio era imparable. Y no nos equivocábamos porque cuatro años después se ha consolidado”.



“Llegó el cambio en la sanidad, a la que los anteriores gobiernos socialistas dejaron maltrecha. Llegó el cambio para la educación de nuestros hijos. Con una inversión récord en la provincia de Huelva. Y también llegó el cambio en las políticas sociales, para Juanma uno de sus objetivos, especialmente, es ayudar a quienes más dificultades tienen. Además del cambio en honradez y transparencia cosa que antes con los socialistas no existía”.



El popular ha agradecido a Juanma Moreno que “haya contado siempre con Huelva”, una provincia que “le devuelve ese cariño y ese apoyo, formando parte de un proyecto fuerte y unido que va a seguir trabajando sin descanso para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.



“Los onubenses estamos cansados que el PSOE le diga sistemáticamente no al desarrollo de nuestra provincia desde el Gobierno central, lo mismo que sucedía con los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía y que cambió desde el primer día con la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz”, continúa. “Ahora se atiende, se escucha y se da solución a los onubenses porque las personas están en el centro de las políticas del Partido Popular. El PP es el partido de las personas, de la defensa del municipalismo y en esa dirección vamos a seguir trabajando para consolidar el cambio que necesitaba esta comunidad”.



El XVI Congreso Regional del PP andaluz se está celebrando durante todo el fin de semana con una amplia representación “muy activa” del PP de Huelva que aporta un total de 129 compromisarios, el “máximo que correspondía”, repartidos entre 92 compromisarios electos, 32 natos y 5 de Nuevas Generaciones.