El PP de Huelva pedirá en el pleno apoyar a la Junta en su propuesta de conectar Huelva con Sevilla "en menos de una hora"

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva pedirá en el Pleno apoyar a la Junta de Andalucía en su proyecto de "conectar Huelva con Sevilla" con un servicio de transporte "en menos de una hora. Así, los populares quieren que esta propuesta sirva para "hacer más fuerza ante Renfe y Adif".

La propuesta de los populares recuerda que el trayecto que une Huelva con Sevilla tarda en la actualidad una hora y cuarenta y cinco minutos, "en un servicio que deja mucho que desear: trenes antiguos, horarios inadecuados, ninguna frecuencia y convoyes que circulan muy lento". Para el portavoz del PP, Jaime Pérez, “el servicio que presta en la actualidad Renfe y Adif es pésimo, y no está a la altura de lo que los onubenses demandan, lo que sobrecarga la vía por carretera al no quedar otra alternativa para comunicarse con Sevilla y el resto de España”.

De ahí que se apueste por la "alternativa que presenta la Junta de Andalucía que reclama a la empresa Adif la gestión y la financiación para ofrecer su propio servicio regional de transporte exprés que conecte las capitales de provincia de Andalucía en menos de una hora". El popular Jaime Pérez subrayó “la apuesta" de la Junta por un transporte "seguro y sostenible que nos haga más competitivo y nos iguale con el resto de ciudades españolas ante el olvido al que nos somete Renfe y Adif”. De esta forma, desde las filas del PP se aplaude esta medida de la Junta de Andalucía y esperan que Renfe y Adif "no pongan obstáculos que impidan la gestión de este servicio de transporte".

Pérez afirmó que “ha llegado la hora de las comunicaciones para Huelva, porque los onubenses ya no aguantamos más, y Renfe y ADIF deben saber que en Huelva estamos hartos de esperar, por eso, si ellos no saben o no quieren gestionar el servicio entre Huelva y Sevilla deben dejar el paso a la Junta de Andalucía que está dispuesta”.

Los populares apuestan en la propuesta por un servicio exprés de comunicación entre Huelva y Sevilla con "trenes nuevos, mejores horarios, más frecuencias y que reduzca el trayecto a una hora máximo, frente a lo que ahora ofrecen Renfe y ADIF con trenes antiguos, lentos, malos horarios y sin frecuencia que nos aísla del resto de España".

Para la puesta en marcha de este servicio "hace falta la autorización" de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (ADIF) que garantice que el servicio regional pueda circular a unas determinadas horas por la vía férrea. Asimismo es Renfe el que "debe dejar de prestar este servicio en favor de la administración autonómica que puede hacerlo en forma de gestión directa o a través de operadores privados".

Con esta propuesta, los populares quieren dejar claro que "no se renuncia a las dos cuestiones que Renfe y Adif deben desarrollar con Huelva como son la llegada de la alta velocidad y la mejora de los servicios que presta". Jaime Pérez recordó que esta propuesta “es compatible y complementaria a la llegada de la alta velocidad y a que Renfe y ADIF mejoren los servicios que presta en la línea entre Huelva y Sevilla que son muy deficientes”.

Por último, el portavoz de la formación recordó los "agravios constantes que desde Adif está produciendo con la ciudad de Huelva". En el pleno del mes pasado, los populares llevaron dos propuestas que reclamaban la mejora de las infraestructuras ferroviarias. Pérez indicó que “le reclamamos a Adif, en una de ellas, que las plusvalías por la venta de los terrenos del Ensanche Sur se reviertan en inversiones ferroviarias en Huelva, y en la otra, unirse a la reclamación del Plan de Empresas del Puerto de Huelva”.

Desde las filas populares animan al alcalde Cruz a reclamar "más y mejores" inversiones ferroviarias en Huelva, así como a "exigir" a Renfe y ADIF el "traspaso de la antigua Estación". Asimismo, los populares reclaman al gobierno municipal que ponga en marcha el Parque del Ferrocarril, un proyecto de "presente y futuro de la ciudad de Huelva para vertebrar y unir los barrios de Matadero, Centro y Pescadería, abriendo la ciudad hacia el Sur y la Ría de Huelva".

El portavoz defendió que “es hora de que ADIF y Renfe salden la deuda histórica que tienen con Huelva, empezando con la retirada del indicativo de estación situado frente a la antigua Estación de Renfe que provoca confusión entre los visitantes”. Asimismo exigen que "de una vez se ceda la antigua Estación, para que Huelva pueda contar con un nuevo espacio y recuperemos un edificio histórico con una antigüedad de un siglo, para el disfrute de los onubenses".