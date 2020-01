El PP culpa al Gobierno central del crecimiento del desempleo del sector agrícola

El Partido Popular ha hecho esta mañana una valoración acerca de los datos de la Encuesta de Población Activa que se publicaron ayer en la que lamentan que la provincia cuente con 4.400 parados más que en 2018 y se rompa así con "una tendencia continuada de crecimiento de empleo desde 2014". El senador onubense José Enrique Sánchez ha puesto encima de la mesa dos sectores que están "a la cabeza del desempleo" en la provincia: la construcción y la agricultura.

Según justifica el senador, nuevamente en 2019 el sector agrario "no pudo ver resuelto una gran demanda de empleo que los agricultores hacen año tras año para la cosecha". El popular ha tomado como ejemplo la campaña de frutos rojos para denunciar "la desidia" del Gobierno central que "ha generado" que "los contratos en origen tan necesarios no se pueden hacer presentes por no tenerlos preparados". "El PSOE vuelve a frenar el empleo" en Huelva y en 2020 "nos encontramos con los mismos problemas".

Por su parte, el diputado nacional Carmelo Romero ha añadido en este aspecto que en la campaña de frutos rojos de 2019 se produjo "un desajuste" en cuanto a la necesidad de mano de obra, una gestión que "tiene que hacer el Gobierno central". Romero ha recordado que uno de los motivo de lo ocurrido fue "el temporal que había en el Estrecho y que no podían pasar pero la verdad es que hubo una mala gestión y no se hicieron los contratos a su tiempo". Romero ha aprovechado la ocasión para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que se tome "con cierto interés" la campaña agrícola de Huelva.