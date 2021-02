El PP rechaza "el recorte" del Gobierno de Sánchez a los agricultores onubenses con el decreto de la PAC

El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, ha rechazado el “ataque frontal” del Gobierno de Sánchez a los agricultores onubenses que verán recortadas sus ayudas en cerca de 100 millones de euros con el decreto de transición de la Política Agraria Común (PAC).González ha lamentado la reforma de la PAC que el ministro Luis Planas ha presentado “sin escuchar y sin el consenso de las asociaciones agrarias”, para las que supondrá “graves consecuencias” debido al recorte de las ayudas.“El Gobierno del PSOE está haciendo un daño y un perjuicio a miles de familias que viven en nuestra tierra de un pilar económico como la agricultura, y también la ganadería, al intentar imponer una tasa plana que nada tiene que ver con la Declaración Institucional en defensa de la Política Agraria Común (PAC) que firmaron la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias”.En este contexto, el popular ha manifestado que el modelo agrario actual, que depende en gran parte de la PAC, es esencial para la economía, el empleo y el equilibrio territorial de Huelva que se va a ver perjudicado por la bajada de los recursos de hasta el 2% para los años 2021 y 2022 como recoge el decreto aprobado el Gobierno socialista.En este sentido el presidente de los populares onubenses ha asegurado que “este recorte tiene el no rotundo de la Junta de Andalucía, el no rotundo del Partido Popular y el no rotundo de todas las organizaciones agrarias”.“Pedimos al Ministerio que reflexione, rectifique y escuche al sector agrario que se encuentra sumido en la incertidumbre ante este recorte sin precedentes de la Política Agraria Común, más aún si cabe en un momento delicado porque desde hoy comienzan 220.000 andaluces a solicitar la PAC”, ha concluido.